В столице прошла светская премьера «Дома, который построил Джек»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

20 ноября в кинотеатре «Иллюзион» при поддержке журнала GQ состоялась светская премьера нового фильма главного скандалиста современного кино – Ларса фон Триера ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК. Гостям вечера картину представили соавтор сценария Йенли Халлунд и продюсер фильма Леонид Огарев. Лента стала третьим совместным проектом Йенли Халлунд и Ларса фон Триера (после МЕЛАНХОЛИИ и НИМФОМАНКИ).

Премьеру кинокартины посетили: Леонид Парфенов, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Ян Яновский, Маруся Зыкова, Евгений Морозов, Маша Андреева, Равшана Куркова, Александра Вертинская, Илья Бачурин, Миранда Мирианашвили, Евгений Митта, Борис Юханов, Наталья Лучанинова, Алика Смехова, Максим Суханов, Марианна Максимовская, Дмитрий Дудинский, Яна Расковалова, Емельян Захаров, Риад Мамедов, Тая Румянцева, Регина фон Флемминг, Софико Шеварнадзе и многие другие.

Лента выходит в российский прокат 6 декабря.

Фото предоставлены пресс-службой RWV.

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21.11.2018