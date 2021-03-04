Первый канал представил новую экранизацию «Угрюм-реки»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

В московском кинотеатре «Пионер» состоялась масштабная премьера первой полной экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Проект представили продюсеры фильма Константин Эрнст, Денис Евстигнеев и режиссер Юрий Мороз, а также актеры, сыгравшие главные роли: Александр Балуев, Софья Эрнст, Александр Горбатов, Юлия Хлынина, Роман Мадянов, Юрий Чурсин, Станислав Дужников, Евгения Манджиева, Виталий Коваленко, Борис Каморзин, Юрий Миронцев, Анастасия Попова и вся съемочная группа проекта.

Премьеру также посетили Максим Галкин, Виктория Исакова, Валентин и Марина Юдашкины, Алексей Пиманов, Ольга Погодина, Ольга Свиблова, Сергей Сельянов, Екатерина Волкова, Алла Сигалова и другие известные люди.

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой Первого канала.

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04.03.2021