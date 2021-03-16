В Москве прошла премьера сериала «Вампиры средней полосы»

Фотоотчет из «Башмет Центра»

15 марта в «Башмет Центре» в Москве (он же особняк Новиковых-Свешниковых на Большой Полянке) прошла премьера сериала Start «Вампиры средней полосы». На входе гостей и зрителей встречали импровизированные вампиры-официанты, приветственные колбы с «Кровавой Мэри» и мягкий свет красных свечей. Готические своды особняка стали фоном для видеомэппинга с персонажами сериала.

Первый эпизод одного из самых ожидаемых сериалов по версии кинокритиков представили режиссер Антон Маслов, генеральные продюсеры и сооснователи видеосервиса Start Эдуард Илоян и Виталий Шляппо, продюсер Алексей Акимов, актеры Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Лысенков, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов, Глеб Калюжный, генеральный директор Start Юлия Миндубаева.

Под cводами особняка были замечены Сабина Ахмедова, Наталья Максимова, Лука Зарьков, Дина Немцова, Светлана Степанковская, Вадим Федотов, Сергей Гилев, Гладстон Махиб, Александр Соколовский, Джемал Тетруашвили, Ирина Чеснокова, Юлия Шарапова, Юлия Пош, Татьяна Столяр, Александр Терехов и другие. За музыкальное оформление вечера отвечал Марк Щедрин.

Фото с премьеры предоставлены видеосервисом Start.

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16.03.2021