В Москве представили «Верность»

Фоторепортаж из киноцентра «Октябрь»

23 октября в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера драмы Нигины Сайфуллаевой ВЕРНОСТЬ, совместного проекта кинокомпаний Premier Studios и «Друг друга».

Фильм представили Нигина Сайфуллаева и исполнители главных ролей Евгения Громова, Марина Васильева, Анна Котова-Дерябина, Павел Ворожцов. Премьеру также посетили звезды отечественного кино, театра и шоу-бизнеса: Владимир Яглыч, Яна Троянова, Александр Яценко, Ингеборга Дапкунайте, Дарья Екамасова, Никита Кукушкин, Любовь Аксенова, Ирина Рахманова, Юра Борисов, Ирина Хакамада, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Рина Гришина, Алиса Хазанова, Евгений Сангаджиев, Вениамин Смехов, Ингрид Олеринская, Владимир Мишуков, Лукерья Ильяшенко, Никита Тарасов, Мария Шумакова, Дана Соколова, Янина Мелехова, Светлана Камынина, Ира Вилкова и многие другие.

ВЕРНОСТЬ выходит в прокат 31 октября.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой WDSSPR

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24.10.2019