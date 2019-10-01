В столице прошла большая премьера фильма «Волшебник»

Фотоотчет из «Дома кино»

В столичном Доме Кино состоялась премьера музыкальной картины ВОЛШЕБНИК режиссера-дебютанта Михаила Морскова. Это история некогда популярного рок-музыканта Фимы, который, растратив свой талант на загулы, сегодня влачит жалкое существование. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.

Главные роли в фильме исполнили Максим Суханов и Семен Трескунов. Актеры вместе с коллегами Ангелиной Стречиной, Ириной Яковлевой, Владимиром Капустиным и другими представили проект первым зрителям.

Среди гостей были звезды кино и шоу-бизнеса: Елена Борщева, Марк Богатырев, Алика Смехова, Алена Чехова, Анастасия Гребенкина, Маша Цигаль, Илья Маланин, Гевонд Андреасян, Федор Бавтриков, Наталья Лесниковская и другие.

ВОЛШЕБНИК в кинотеатрах страны с 3 октября.

Фото предоставлены PR-службой компании «Централ Партнершип».

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01.10.2019