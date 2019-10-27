START представил второй сезон «Бывших»

Фотоотчет со звездной премьеры

В Москве состоялась премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса START «Бывшие». Картину представили режиссер Иван Китаев, продюсер Алексей Троцюк, актеры Любовь Аксенова, Денис Шведов, Виталий Хаев, Александр Соколовский, Анатолий Журавлев и Софья Лебедева. Поддержать коллег пришли Павел Прилучный и Агата Муцениеце, певица Redgi. На вечере START можно было не только посмотреть первую серию нового сезона и пообщаться с создателями, но и выплеснуть пар, разбив пару тарелок, а также выпить в баре с бывшими.

Новые эпизоды будут выходить эксклюзивно на видеосервисе START по четвергам с 31 октября. Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку и дочь очень богатого чиновника Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова) – и какова цена этого выбора. В отличие от первого сезона, новые серии не будут показаны на ТВ. Отсутствие телевизионного эфира позволило сделать продолжение сериала еще более ярким, острым и провокационным.

С момента премьеры первого сезона в июле 2018 года сериал неизменно входит в топ-5 самых популярных проектов на START, а число его легальных просмотров на платформе уже превысило 1 000 000.

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27.10.2019