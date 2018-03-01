В Москве прошла звездная премьера фильма «За гранью реальности»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера авантюрно-фантастической картины кинокомпании KINODANZ ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ. Фильм с участием Милоша Биковича, Антонио Бандераса, Любы Аксеновой, Евгения Стычкина, Юрия Чурсина и Аристарха Венеса рассказывает о талантливом аферисте по имени Майкл, который собирает команду со сверхъестественными способностями для самого грандиозного ограбления казино. Однако за каждым шагом героев пристально следит загадочный бизнесмен Гордон – и, кажется, именно от него зависит, сумеет ли команда осуществить свой замысел. В ходе аферы всё идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности – в загадочном мире подсознания, откуда проистекают способности его друзей.

Фантастическую картину представили зрителям продюсеры Виктор Денисюк, Евгений Мелентьев, режиссер Александр Богуславский, актеры Милош Бикович, Любовь Аксенова, Юрий Чурсин, Аристарх Венес, Петар Зекавица, Никита Дювбанов и другие.

В зале «Октября» в этот день собралось немало звездных гостей: Андрей Карпов, Катя Кабак, Юлия Беретта, Денис Шведов, Марат Башаров, Аглая Тарасова, Эвелина Бледанс, Юрий Колокольников, Николай Табашников, Денис Косяков, Снежанна Самохина, Андрей Глазунов многие другие. На всем протяжении фильма захватывающий сюжет, яркая игра актеров, красочные визуальные эффекты и эмоции ни на секунду не отпускали внимание гостей премьеры. Теперь очередь за завсегдатаями кинотеатров. Лента выходит в прокат уже 1 марта.

Фото предоставлены PR-службой проекта

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

01.03.2018