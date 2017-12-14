В столице прошла премьера «Звездные войны: Последние Джедаи»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В среду, 13 декабря, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась российская премьера фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. Фильм представляли генеральный директор Disney в России Марина Жигалова-Озкан и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев в сопровождении косплееров.



Гостями премьеры, которые увидели картину в России одними из первых, стали: Андрей Фомин, Оксана Барковская, Илона Столье, Оксана Он, Катя Комолова, Юлианна Караулова, Петр Романов, Дарья Лисиченко, Анна Брострем, Виктория Борисевич, Юлия Ремпель, Дмитрий Дьяченко, Вероника Фёдорова, Рита Митрофанова, Владимир Яглыч, Влад Лисовец, Валерия Кожевникова, Александр Соколовский, Ксения Князева, Владимир Хотиненко, Марианна Максимовская и Олег Рой.

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ вышли в российский прокат 14 декабря 2017 года.

Фото предоставлены пресс-службой Disney

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14.12.2017