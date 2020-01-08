Предварительная касса уикенда №2454 05.01 - 08.01.2017

Касса России: «Кредо убийцы» лидирует с 567 млн рублей

Но новогоднюю битву выигрывает «Викинг»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 КРЕДО УБИЙЦЫ

Assassin’s Creed FOX 1 - 1127** 567 155 460

$9 349 744 503 244

$8 296 - 567 155 460

$9 349 744 2 ВИКИНГ

CP 2 - 1112 393 300 000

$6 483 680 353 687

$5 831 - 1 196 700 000

$19 724 740 3 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ

NKI 2 - 1297** 204 938 273

$3 378 475 158 009

$2 605 - 648 273 837

$10 685 245 4 МОНСТР-ТРАКИ

Monster Trucks CPP 1 - 778 145 200 000

$2 393 670 186 632

$3 077 - 145 200 000

$2 393 670 5 ПАССАЖИРЫ

Passengers WDSSPR 3 - 1076** 123 000 000

$2 027 695 114 312

$1 884 - 855 000 000

$13 991 163 ИТОГО TOP-5: 1 433 593 733

$23 633 263

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.66 руб.

* Rentrak, ** По данным дистрибьютора

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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