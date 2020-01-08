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Касса России: «Кредо убийцы» лидирует с 567 млн рублей

Предварительная касса уикенда №2454 05.01 - 08.01.2017


Касса России: «Кредо убийцы» лидирует с 567 млн рублей

Но новогоднюю битву выигрывает «Викинг»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1
КРЕДО УБИЙЦЫ
Assassin’s Creed
 FOX 1 - 1127** 567 155 460
$9 349 744		 503 244
$8 296		 - 567 155 460
$9 349 744
2 CP 2 - 1112 393 300 000
$6 483 680		 353 687
$5 831		 - 1 196 700 000
$19 724 740
3 NKI 2 - 1297** 204 938 273
$3 378 475		 158 009
$2 605		 - 648 273 837
$10 685 245
4 CPP 1 - 778 145 200 000
$2 393 670		 186 632
$3 077		 - 145 200 000
$2 393 670
5 WDSSPR 3 - 1076** 123 000 000
$2 027 695		 114 312
$1 884		 - 855 000 000
$13 991 163
  ИТОГО TOP-5:   1 433 593 733
$23 633 263		    

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.66 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Викинг» не оставляет шансов конкурентам (Предварительные сборы уикенда 29.12.2016)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BZL - Bazelevs
CAO - Каро Премьер
COOL - CoolConnections
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
CPRG - Cinema Prestige
FOX - Fox
MVK - Мульт в кино
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

09.01.2017

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