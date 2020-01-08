Предварительная касса уикенда №2454 05.01 - 08.01.2017

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
КРЕДО УБИЙЦЫ
Assassin’s Creed
|FOX
|1
|-
|1127**
|567 155 460
$9 349 744
|503 244
$8 296
|-
|567 155 460
$9 349 744
|2
|CP
|2
|-
|1112
|393 300 000
$6 483 680
|353 687
$5 831
|-
|1 196 700 000
$19 724 740
|3
|NKI
|2
|-
|1297**
|204 938 273
$3 378 475
|158 009
$2 605
|-
|648 273 837
$10 685 245
|4
|
МОНСТР-ТРАКИ
Monster Trucks
|CPP
|1
|-
|778
|145 200 000
$2 393 670
|186 632
$3 077
|-
|145 200 000
$2 393 670
|5
|
ПАССАЖИРЫ
Passengers
|WDSSPR
|3
|-
|1076**
|123 000 000
$2 027 695
|114 312
$1 884
|-
|855 000 000
$13 991 163
|ИТОГО TOP-5:
|1 433 593 733
$23 633 263
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.66 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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