Предварительная касса уикенда №3 12.01 - 15.01.2017


Касса России: «Почему он?» и «Ла-Ла Ленд» подогрели прокат

А лидером остался блокбастер «Кредо убийцы»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1
КРЕДО УБИЙЦЫ
Assassin’s Creed
 FOX 2 - 1127** 126 641 102
$2 105 072		 112 370
$1 868		 -78,9% 827 357 487
$13 639 260
2 CP 3 - 1100 123 600 000
$2 054 521		 112 364
$1 868		 -68,6% 1 383 700 000
$22 806 989
3 FOX 1 - 817** 106 756 360
$1 774 541		 130 669
$2 172		 - 106 756 360
$1 774 541
4 CP 1 - 688 79 000 000
$1 313 165		 114 826
$1 909		 - 79 000 000
$1 313 165
5 NKI 3 - 1275** 45 020 264
$748 342		 35 310
$587		 -78,3% 734 226 423
$12 101 968
  ИТОГО TOP-5:   481 017 726
$7 995 640		    

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.16 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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Касса России: «Кредо убийцы» лидирует с 567 млн рублей (Предварительные сборы уикенда 05.01.2017)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BZL - Bazelevs
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

16.01.2017

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