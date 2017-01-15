Касса России: «Почему он?» и «Ла-Ла Ленд» подогрели прокат

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
КРЕДО УБИЙЦЫ
Assassin’s Creed
|FOX
|2
|-
|1127**
|126 641 102
$2 105 072
|112 370
$1 868
|-78,9%
|827 357 487
$13 639 260
|2
|CP
|3
|-
|1100
|123 600 000
$2 054 521
|112 364
$1 868
|-68,6%
|1 383 700 000
$22 806 989
|3
|
ПОЧЕМУ ОН?
Why Him?
|FOX
|1
|-
|817**
|106 756 360
$1 774 541
|130 669
$2 172
|-
|106 756 360
$1 774 541
|4
|
ЛА-ЛА ЛЕНД
La La Land
|CP
|1
|-
|688
|79 000 000
$1 313 165
|114 826
$1 909
|-
|79 000 000
$1 313 165
|5
|NKI
|3
|-
|1275**
|45 020 264
$748 342
|35 310
$587
|-78,3%
|734 226 423
$12 101 968
|ИТОГО TOP-5:
|481 017 726
$7 995 640
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.16 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
16.01.2017
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