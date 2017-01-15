Касса России: «Почему он?» и «Ла-Ла Ленд» подогрели прокат

А лидером остался блокбастер «Кредо убийцы»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 КРЕДО УБИЙЦЫ

Assassin’s Creed FOX 2 - 1127** 126 641 102

$2 105 072 112 370

$1 868 -78,9% 827 357 487

$13 639 260 2 ВИКИНГ

CP 3 - 1100 123 600 000

$2 054 521 112 364

$1 868 -68,6% 1 383 700 000

$22 806 989 3 ПОЧЕМУ ОН?

Why Him? FOX 1 - 817** 106 756 360

$1 774 541 130 669

$2 172 - 106 756 360

$1 774 541 4 ЛА-ЛА ЛЕНД

La La Land CP 1 - 688 79 000 000

$1 313 165 114 826

$1 909 - 79 000 000

$1 313 165 5 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ

NKI 3 - 1275** 45 020 264

$748 342 35 310

$587 -78,3% 734 226 423

$12 101 968 ИТОГО TOP-5: 481 017 726

$7 995 640

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.16 руб.

* Rentrak, ** По данным дистрибьютора

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Кредо убийцы» лидирует с 567 млн рублей (Предварительные сборы уикенда 05.01.2017)