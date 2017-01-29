Касса России: «Притяжение» стартует с 394 млн рублей

|№
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|Дистри
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|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|WDSSPR
|1
|-
|1182**
|394 000 000
$6 661 031
|333 333
$5 635
|-
|394 000 000
$6 661 031
|2
|
ПОЧЕМУ ОН?
Why Him?
|FOX
|3
|-
|491**
|28 346 244
$479 226
|57 732
$976
|-53,3%
|260 489 060
$4 329 938
|3
|WDSSPR
|2
|-
|206**
|11 500 000
$194 421
|55 825
$944
|-35,0%
|34 700 000
$586 347
|4
|
КРЕДО УБИЙЦЫ
Assassin’s Creed
|FOX
|4
|-
|555**
|9 470 668
$160 113
|17 064
$288
|-73,7%
|922 204 552
$15 202 845
|5
|
ПАССАЖИРЫ
Passengers
|WDSSPR
|6
|-
|171**
|9 400 000
$158 918
|54 971
$929
|-44,8%
|974 100 000
$15 940 108
|ИТОГО TOP-5:
|452 716 912
$7 653 709
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.15 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
30.01.2017