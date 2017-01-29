Предварительная касса уикенда №5 26.01 - 29.01.2017


Касса России: «Притяжение» стартует с 394 млн рублей

Прекрасные цифры показывает и «Балерина»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 WDSSPR 1 - 1182** 394 000 000
$6 661 031		 333 333
$5 635		 - 394 000 000
$6 661 031
2 FOX 3 - 491** 28 346 244
$479 226		 57 732
$976		 -53,3% 260 489 060
$4 329 938
3 WDSSPR 2 - 206** 11 500 000
$194 421		 55 825
$944		 -35,0% 34 700 000
$586 347
4
КРЕДО УБИЙЦЫ
Assassin’s Creed
 FOX 4 - 555** 9 470 668
$160 113		 17 064
$288		 -73,7% 922 204 552
$15 202 845
5 WDSSPR 6 - 171** 9 400 000
$158 918		 54 971
$929		 -44,8% 974 100 000
$15 940 108
  ИТОГО TOP-5:   452 716 912
$7 653 709		    

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.15 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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26.01.2017

БАЛЕРИНА / Ballerina (VLG), данные не предоставлены дистрибьютором.

ДЖОКЕР (KNLG), данные не предоставлены дистрибьютором.

СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ / Mes trésors (CP), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CP - Централ Партнершип
FOX - Fox
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

30.01.2017

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