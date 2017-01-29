Касса России: «Притяжение» стартует с 394 млн рублей

Прекрасные цифры показывает и «Балерина»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ПРИТЯЖЕНИЕ

WDSSPR 1 - 1182** 394 000 000

$6 661 031 333 333

$5 635 - 394 000 000

$6 661 031 2 ПОЧЕМУ ОН?

Why Him? FOX 3 - 491** 28 346 244

$479 226 57 732

$976 -53,3% 260 489 060

$4 329 938 3 РАЙ

WDSSPR 2 - 206** 11 500 000

$194 421 55 825

$944 -35,0% 34 700 000

$586 347 4 КРЕДО УБИЙЦЫ

Assassin’s Creed FOX 4 - 555** 9 470 668

$160 113 17 064

$288 -73,7% 922 204 552

$15 202 845 5 ПАССАЖИРЫ

Passengers WDSSPR 6 - 171** 9 400 000

$158 918 54 971

$929 -44,8% 974 100 000

$15 940 108 ИТОГО TOP-5: 452 716 912

$7 653 709

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.15 руб.

* Rentrak, ** По данным дистрибьютора

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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