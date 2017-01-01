Касса России: «Викинг» не оставляет шансов конкурентам

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|CP
|1
|-
|1112
|243 700 000
$4 016 812
|219 155
$3 612
|-
|243 700 000
$4 016 812
|2
|BZL / FOX
|2
|-
|1207**
|145 306 108
$2 395 024
|120 386
$1 984
|-14,7%
|376 353 780
$6 158 628
|3
|
ПАССАЖИРЫ
Passengers
|WDSSPR
|2
|-
|1057**
|125 000 000
$2 060 326
|118 259
$1 949
|-53,6%
|481 300 000
$7 875 961
|4
|NKI
|1
|-
|1296**
|101 399 699
$1 671 332
|78 241
$1 290
|-
|137 169 560
$2 260 912
|5
|UPI
|1
|-
|1028**
|48 901 879
$806 031
|47 570
$784
|-
|48 901 879
$806 031
|ИТОГО TOP-5:
|664 307 686
$10 949 525
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.67 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
02.01.2017
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