Предварительная касса уикенда №1 29.12 - 01.01.2017


Касса России: «Викинг» не оставляет шансов конкурентам

Российский блокбастер – безоговорочный лидер уикенда

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CP 1 - 1112 243 700 000
$4 016 812		 219 155
$3 612		 - 243 700 000
$4 016 812
2 BZL / FOX 2 - 1207** 145 306 108
$2 395 024		 120 386
$1 984		 -14,7% 376 353 780
$6 158 628
3 WDSSPR 2 - 1057** 125 000 000
$2 060 326		 118 259
$1 949		 -53,6% 481 300 000
$7 875 961
4 NKI 1 - 1296** 101 399 699
$1 671 332		 78 241
$1 290		 - 137 169 560
$2 260 912
5 UPI 1 - 1028** 48 901 879
$806 031		 47 570
$784		 - 48 901 879
$806 031
  ИТОГО TOP-5:   664 307 686
$10 949 525		    

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.67 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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29.12.2016

FUTURE SHORTS. МЕТАМОРФОЗЫ (UTP), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BZL - Bazelevs
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
FOX - Fox
NKI - Наше кино
PLK - ПилотКино
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
UPI - UPI
UTP - Utopia Pictures
WDSSPR - WDSSPR

02.01.2017

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