Касса России: «Викинг» не оставляет шансов конкурентам

Российский блокбастер – безоговорочный лидер уикенда

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ВИКИНГ

CP 1 - 1112 243 700 000

$4 016 812 219 155

$3 612 - 243 700 000

$4 016 812 2 ЕЛКИ 5

BZL / FOX 2 - 1207** 145 306 108

$2 395 024 120 386

$1 984 -14,7% 376 353 780

$6 158 628 3 ПАССАЖИРЫ

Passengers WDSSPR 2 - 1057** 125 000 000

$2 060 326 118 259

$1 949 -53,6% 481 300 000

$7 875 961 4 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ

NKI 1 - 1296** 101 399 699

$1 671 332 78 241

$1 290 - 137 169 560

$2 260 912 5 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД

UPI 1 - 1028** 48 901 879

$806 031 47 570

$784 - 48 901 879

$806 031 ИТОГО TOP-5: 664 307 686

$10 949 525

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.67 руб.

* Rentrak, ** По данным дистрибьютора

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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