Предварительная касса уикенда №12 21.03 - 24.03.2019


Касса России: «Балканский рубеж» стартовал со 126,5 млн

«Трезвый водитель» немного отстал

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 FOX 1 1591 126 530 270
$1 968 424		 79 529
$1 237		 - 126 530 270
$1 968 424
2 WDSSPR 1 948 101 500 000
$1 579 029		 107 068
$1 666		 - 101 500 000
$1 579 029
3 CPP 1 1739 99 300 000
$1 544 804		 57 102
$888		 - 99 300 000
$1 544 804
4 WDSSPR 3 1567 75 900 000
$1 180 772		 48 437
$754		 -62,8% 1 058 600 000
$16 078 372
5 VLG 1 1180 71 340 599
$1 109 841		 60 458
$941		 - 71 340 599
$1 109 841
  ИТОГО TOP-5:   474 570 869
$7 382 870		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.28 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
COOL - CoolConnections
CPF - Капелла Фильм
CPP - Централ Партнершип Paramount
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
PLP - План Проект
PRD - Парадиз
PRGK - Престиж Кино
SMKT - Самокат
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

25.03.2019 Автор: БК

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