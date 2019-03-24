Касса России: «Балканский рубеж» стартовал со 126,5 млн

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|FOX
|1
|1591
|126 530 270
$1 968 424
|79 529
$1 237
|-
|126 530 270
$1 968 424
|2
|WDSSPR
|1
|948
|101 500 000
$1 579 029
|107 068
$1 666
|-
|101 500 000
$1 579 029
|3
|
ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН
Wonder Park
|CPP
|1
|1739
|99 300 000
$1 544 804
|57 102
$888
|-
|99 300 000
$1 544 804
|4
|
КАПИТАН МАРВЕЛ
Captain Marvel
|WDSSPR
|3
|1567
|75 900 000
$1 180 772
|48 437
$754
|-62,8%
|1 058 600 000
$16 078 372
|5
|
КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ
The Queen's Corgi
|VLG
|1
|1180
|71 340 599
$1 109 841
|60 458
$941
|-
|71 340 599
$1 109 841
|ИТОГО TOP-5:
|474 570 869
$7 382 870
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.28 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Капитан Марвел» снова выигрывает (Предварительные сборы уикенда 14.03.2019)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
25.03.2019 Автор: БК
СТС представил новый сериал «Мамы чемпионов»Подробнее
В столице прошла премьера альманаха «Счастье − это... Часть 2»Подробнее
В Москве прошла премьера комедии «Трезвый водитель»Подробнее
В столице прошла премьера мультфильма «Волшебный парк Джун»Подробнее
Названы призеры XXIV Открытого российского фестиваля анимацииПодробнее