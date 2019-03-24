Касса России: «Балканский рубеж» стартовал со 126,5 млн

«Трезвый водитель» немного отстал

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ

FOX 1 1591 126 530 270

$1 968 424 79 529

$1 237 - 126 530 270

$1 968 424 2 ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

WDSSPR 1 948 101 500 000

$1 579 029 107 068

$1 666 - 101 500 000

$1 579 029 3 ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН

Wonder Park CPP 1 1739 99 300 000

$1 544 804 57 102

$888 - 99 300 000

$1 544 804 4 КАПИТАН МАРВЕЛ

Captain Marvel WDSSPR 3 1567 75 900 000

$1 180 772 48 437

$754 -62,8% 1 058 600 000

$16 078 372 5 КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ

The Queen's Corgi VLG 1 1180 71 340 599

$1 109 841 60 458

$941 - 71 340 599

$1 109 841 ИТОГО TOP-5: 474 570 869

$7 382 870

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.28 руб.

* comScore



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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