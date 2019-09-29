Предварительная касса уикенда: «К звездам» получает 187 млн рублей

Российский «Герой» на втором месте

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 К ЗВЕЗДАМ

Ad Astra FOX 1 1230 187 172 011

$2 915 906 152 172

$2 371 - 187 172 011

$2 915 906 2 ГЕРОЙ

CP 1 1690 90 800 000

$1 414 551 53 728

$837 - 90 800 000

$1 414 551 3 ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА

NKI 2 1641 72 523 477

$1 129 825 44 195

$688 -56,4% 288 220 330

$4 473 387 4 ОНО 2

It Chapter Two CAO 4 803 31 809 550

$495 553 39 613

$617 -56,3% 1 083 362 552

$16 291 166 5 СТРИПТИЗЕРШИ 1

Hustlers MG 3 421 18 331 247

$285 578 43 542

$678 -52,4% 159 061 513

$2 431 018 ИТОГО TOP-5: 400 636 285

$6 241 413

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.19 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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