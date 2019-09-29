Предварительная касса уикенда №39 26.09 - 29.09.2019


Предварительная касса уикенда: «К звездам» получает 187 млн рублей

Российский «Герой» на втором месте

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 FOX 1 1230 187 172 011
$2 915 906		 152 172
$2 371		 - 187 172 011
$2 915 906
2 CP 1 1690 90 800 000
$1 414 551		 53 728
$837		 - 90 800 000
$1 414 551
3 NKI 2 1641 72 523 477
$1 129 825		 44 195
$688		 -56,4% 288 220 330
$4 473 387
4
ОНО 2
It Chapter Two
 CAO 4 803 31 809 550
$495 553		 39 613
$617		 -56,3% 1 083 362 552
$16 291 166
5 MG 3 421 18 331 247
$285 578		 43 542
$678		 -52,4% 159 061 513
$2 431 018
  ИТОГО TOP-5:   400 636 285
$6 241 413		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.19 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CNF - Cineticle Films
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
NVF - Невафильм Emotion
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
RWV - Russian World Vision
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

30.09.2019 Автор: БК

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