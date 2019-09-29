Предварительная касса уикенда: «К звездам» получает 187 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
К ЗВЕЗДАМ
Ad Astra
|FOX
|1
|1230
|187 172 011
$2 915 906
|152 172
$2 371
|-
|187 172 011
$2 915 906
|2
|CP
|1
|1690
|90 800 000
$1 414 551
|53 728
$837
|-
|90 800 000
$1 414 551
|3
|NKI
|2
|1641
|72 523 477
$1 129 825
|44 195
$688
|-56,4%
|288 220 330
$4 473 387
|4
|
ОНО 2
It Chapter Two
|CAO
|4
|803
|31 809 550
$495 553
|39 613
$617
|-56,3%
|1 083 362 552
$16 291 166
|5
|
СТРИПТИЗЕРШИ 1
Hustlers
|MG
|3
|421
|18 331 247
$285 578
|43 542
$678
|-52,4%
|159 061 513
$2 431 018
|ИТОГО TOP-5:
|400 636 285
$6 241 413
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.19 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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