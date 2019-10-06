Предварительная касса уикенда: «Джокер» стартовал с 647,2 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ДЖОКЕР
Joker
|CAO
|1
|1570
|647 220 000
$9 890 281
|412 242
$6 300
|-
|647 220 000
$9 890 281
|2
|
ЭВЕРЕСТ
Abominable
|UPI
|1
|1427
|235 037 214
$3 591 644
|164 707
$2 517
|-
|235 037 214
$3 591 644
|3
|
К ЗВЕЗДАМ
Ad Astra
|FOX
|2
|1230
|52 069 715
$795 686
|42 333
$647
|-72,2%
|289 267 334
$4 506 424
|4
|CP
|2
|1707
|34 500 000
$527 200
|20 211
$309
|-62,1%
|150 300 000
$2 341 486
|5
|NKI
|3
|1638
|18 165 306
$277 587
|11 090
$169
|-75,1%
|320 749 935
$4 978 270
|ИТОГО TOP-5:
|986 992 235
$15 082 400
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.44 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
07.10.2019 Автор: БК
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