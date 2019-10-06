Предварительная касса уикенда: «Джокер» стартовал с 647,2 млн рублей

Это второй результат для релизов Warner Bros. и DC после «Отряда самоубийц»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ДЖОКЕР

Joker CAO 1 1570 647 220 000

$9 890 281 412 242

$6 300 - 647 220 000

$9 890 281 2 ЭВЕРЕСТ

Abominable UPI 1 1427 235 037 214

$3 591 644 164 707

$2 517 - 235 037 214

$3 591 644 3 К ЗВЕЗДАМ

Ad Astra FOX 2 1230 52 069 715

$795 686 42 333

$647 -72,2% 289 267 334

$4 506 424 4 ГЕРОЙ

CP 2 1707 34 500 000

$527 200 20 211

$309 -62,1% 150 300 000

$2 341 486 5 ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА

NKI 3 1638 18 165 306

$277 587 11 090

$169 -75,1% 320 749 935

$4 978 270 ИТОГО TOP-5: 986 992 235

$15 082 400

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.44 руб.

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Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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