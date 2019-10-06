Предварительная касса уикенда №40 03.10 - 06.10.2019


Предварительная касса уикенда: «Джокер» стартовал с 647,2 млн рублей

Это второй результат для релизов Warner Bros. и DC после «Отряда самоубийц»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CAO 1 1570 647 220 000
$9 890 281		 412 242
$6 300		 - 647 220 000
$9 890 281
2
ЭВЕРЕСТ
Abominable
 UPI 1 1427 235 037 214
$3 591 644		 164 707
$2 517		 - 235 037 214
$3 591 644
3 FOX 2 1230 52 069 715
$795 686		 42 333
$647		 -72,2% 289 267 334
$4 506 424
4 CP 2 1707 34 500 000
$527 200		 20 211
$309		 -62,1% 150 300 000
$2 341 486
5 NKI 3 1638 18 165 306
$277 587		 11 090
$169		 -75,1% 320 749 935
$4 978 270
  ИТОГО TOP-5:   986 992 235
$15 082 400		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.44 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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Предварительная касса уикенда: «К звездам» получает 187 млн рублей (Предварительные сборы уикенда 26.09.2019)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
FOX - Fox
INDF - Indian Films
INK - Иноекино
LENT - Ливандия Энтертейнмент
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PLK - ПилотКино
PRD - Парадиз
PRGK - Престиж Кино
SMKT - Самокат
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

07.10.2019 Автор: БК

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