Предварительная касса уикенда №51 19.12 - 22.12.2019


Предварительная касса уикенда: «Звездные войны» получили 333 млн рублей

«Черное рождество»− стартовало значительно слабее прогнозов

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 WDSSPR 1 1348 333 000 000
$5 321 189		 247 033
$3 947		 - 333 000 000
$5 321 189
2 CP 2 2116 167 800 000
$2 681 368		 79 301
$1 267		 -52,9% 618 500 000
$9 729 432
3 WDSSPR 2 1408 125 000 000
$1 997 443		 88 778
$1 419		 -60,1% 711 300 000
$11 189 240
4 WDSSPR 4 1124 60 100 000
$960 371		 53 470
$854		 -61,7% 1 619 700 000
$25 319 681
5 CRP 1 1554 56 000 000
$894 855		 36 036
$576		 - 56 000 000
$894 855
  ИТОГО TOP-5:   741 900 000
$11 855 225		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.58 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CDK - Центр документального кино
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
NVF - Невафильм Emotion
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PNR - Пионер
RUR - Русский Репортаж
RWV - Russian World Vision
SMKT - Самокат
UPI - UPI
WDSSPR - WDSSPR

23.12.2019 Автор: БК

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