Предварительная касса уикенда: «Звездные войны» получили 333 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
Star Wars: The Rise of Skywalker
|WDSSPR
|1
|1348
|333 000 000
$5 321 189
|247 033
$3 947
|-
|333 000 000
$5 321 189
|2
|CP
|2
|2116
|167 800 000
$2 681 368
|79 301
$1 267
|-52,9%
|618 500 000
$9 729 432
|3
|
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Jumanji: The Next Level
|WDSSPR
|2
|1408
|125 000 000
$1 997 443
|88 778
$1 419
|-60,1%
|711 300 000
$11 189 240
|4
|
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
Frozen II
|WDSSPR
|4
|1124
|60 100 000
$960 371
|53 470
$854
|-61,7%
|1 619 700 000
$25 319 681
|5
|CRP
|1
|1554
|56 000 000
$894 855
|36 036
$576
|-
|56 000 000
$894 855
|ИТОГО TOP-5:
|741 900 000
$11 855 225
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.58 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
23.12.2019 Автор: БК
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