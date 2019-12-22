Предварительная касса уикенда: «Звездные войны» получили 333 млн рублей

«Черное рождество»− стартовало значительно слабее прогнозов

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД

Star Wars: The Rise of Skywalker WDSSPR 1 1348 333 000 000

$5 321 189 247 033

$3 947 - 333 000 000

$5 321 189 2 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2

CP 2 2116 167 800 000

$2 681 368 79 301

$1 267 -52,9% 618 500 000

$9 729 432 3 ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Jumanji: The Next Level WDSSPR 2 1408 125 000 000

$1 997 443 88 778

$1 419 -60,1% 711 300 000

$11 189 240 4 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II

Frozen II WDSSPR 4 1124 60 100 000

$960 371 53 470

$854 -61,7% 1 619 700 000

$25 319 681 5 ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ

CRP 1 1554 56 000 000

$894 855 36 036

$576 - 56 000 000

$894 855 ИТОГО TOP-5: 741 900 000

$11 855 225

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.58 руб.

* comScore



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Предварительная касса уикенда: новый «Полицейский с Рублевки» стартовал лучше предыдущего (Предварительные сборы уикенда 12.12.2019)