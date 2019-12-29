Предварительная касса уикенда: «Холоп» уверенно выигрывает

«Союз Спасения» пока заметно отстает

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ХОЛОП

CP 1 2070 312 800 000

$5 068 049 151 111

$2 448 - 314 000 000

$5 087 492 2 СОЮЗ СПАСЕНИЯ

FOX 1 1864 122 280 590

$1 981 215 65 601

$1 063 - 122 280 590

$1 981 215 3 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД

Star Wars: The Rise of Skywalker WDSSPR 2 1348 96 300 000

$1 560 272 71 439

$1 157 -71,2% 487 700 000

$7 793 225 4 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4

NKI 1 1918 82 500 140

$1 336 684 43 014

$697 - 84 052 299

$1 361 832 5 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2

CP 3 987 80 500 000

$1 304 277 81 560

$1 321 -52,6% 756 000 000

$11 892 402 ИТОГО TOP-5: 694 380 730

$11 250 498

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.72 руб.

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Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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