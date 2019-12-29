Предварительная касса уикенда №52 26.12 - 29.12.2019


Предварительная касса уикенда: «Холоп» уверенно выигрывает

«Союз Спасения» пока заметно отстает

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CP 1 2070 312 800 000
$5 068 049		 151 111
$2 448		 - 314 000 000
$5 087 492
2 FOX 1 1864 122 280 590
$1 981 215		 65 601
$1 063		 - 122 280 590
$1 981 215
3 WDSSPR 2 1348 96 300 000
$1 560 272		 71 439
$1 157		 -71,2% 487 700 000
$7 793 225
4 NKI 1 1918 82 500 140
$1 336 684		 43 014
$697		 - 84 052 299
$1 361 832
5 CP 3 987 80 500 000
$1 304 277		 81 560
$1 321		 -52,6% 756 000 000
$11 892 402
  ИТОГО TOP-5:   694 380 730
$11 250 498		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.72 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
FOX - Fox
INK - Иноекино
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
UPI - UPI
WDSSPR - WDSSPR

30.12.2019 Автор: БК

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