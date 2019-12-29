Предварительная касса уикенда: «Холоп» уверенно выигрывает

|№
|Фильм
|Дистри
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|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|CP
|1
|2070
|312 800 000
$5 068 049
|151 111
$2 448
|-
|314 000 000
$5 087 492
|2
|FOX
|1
|1864
|122 280 590
$1 981 215
|65 601
$1 063
|-
|122 280 590
$1 981 215
|3
|
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
Star Wars: The Rise of Skywalker
|WDSSPR
|2
|1348
|96 300 000
$1 560 272
|71 439
$1 157
|-71,2%
|487 700 000
$7 793 225
|4
|NKI
|1
|1918
|82 500 140
$1 336 684
|43 014
$697
|-
|84 052 299
$1 361 832
|5
|CP
|3
|987
|80 500 000
$1 304 277
|81 560
$1 321
|-52,6%
|756 000 000
$11 892 402
|ИТОГО TOP-5:
|694 380 730
$11 250 498
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.72 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
30.12.2019 Автор: БК
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