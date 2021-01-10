Касса России: «Последний Богатырь» за уикенд собирает больше 513 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|WDS
|2
|1826
|513 313 011
$6 947 929
|281 113
$3 805
|-
|1 618 713 485
$21 910 036
|2
|CP
|3
|1993
|193 100 000
$2 613 698
|96 889
$1 311
|-
|605 200 000
$8 020 143
|3
|
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
The Croods: A New Age
|UPI
|3
|1640
|154 155 033
$2 086 560
|93 997
$1 272
|-
|739 913 511
$9 805 374
|4
|SPPR
|2
|1610
|94 700 000
$1 281 808
|58 820
$796
|-
|291 400 000
$3 944 234
|5
|CP
|5
|954
|56 200 000
$760 693
|58 910
$797
|-
|446 900 000
$6 096 031
|6
|
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 1
Wonder Woman 1984
|CAO
|0
|183*
|39 471 233
$534 261
|215 690
$2 919
|-
|39 471 233
$534 261
|7
|SPPR
|4
|480
|24 600 000
$332 972
|51 250
$694
|-
|223 600 000
$3 045 492
|8
|
ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА 2
The Other Side
|EXP
|0
|336*
|16 123 351
$218 237
|47 986
$650
|-
|16 327 369
$220 998
|9
|SPPR
|3
|830
|13 500 000
$182 729
|16 265
$220
|-
|62 700 000
$830 904
|10
|
С ДНЕМ СМЕРТИ
Death of Me
|CPF
|1
|300
|8 301 837
$112 369
|27 673
$375
|-
|8 308 837
$112 464
|ИТОГО TOP-10:
|1 113 464 465
$15 071 257
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.88 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
11.01.2021 Автор: БК
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