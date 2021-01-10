Касса России: «Последний Богатырь» за уикенд собирает больше 513 млн рублей

Общая касса победителя превышает 1,6 млрд

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА

WDS 2 1826 513 313 011

$6 947 929 281 113

$3 805 - 1 618 713 485

$21 910 036 2 ОГОНЬ

CP 3 1993 193 100 000

$2 613 698 96 889

$1 311 - 605 200 000

$8 020 143 3 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ

The Croods: A New Age UPI 3 1640 154 155 033

$2 086 560 93 997

$1 272 - 739 913 511

$9 805 374 4 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ

SPPR 2 1610 94 700 000

$1 281 808 58 820

$796 - 291 400 000

$3 944 234 5 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

CP 5 954 56 200 000

$760 693 58 910

$797 - 446 900 000

$6 096 031 6 ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 1

Wonder Woman 1984 CAO 0 183* 39 471 233

$534 261 215 690

$2 919 - 39 471 233

$534 261 7 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

SPPR 4 480 24 600 000

$332 972 51 250

$694 - 223 600 000

$3 045 492 8 ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА 2

The Other Side EXP 0 336* 16 123 351

$218 237 47 986

$650 - 16 327 369

$220 998 9 БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ

SPPR 3 830 13 500 000

$182 729 16 265

$220 - 62 700 000

$830 904 10 С ДНЕМ СМЕРТИ

Death of Me CPF 1 300 8 301 837

$112 369 27 673

$375 - 8 308 837

$112 464 ИТОГО TOP-10: 1 113 464 465

$15 071 257

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.88 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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