Предварительная касса уикенда №2 07.01 - 10.01.2021


Касса России: «Последний Богатырь» за уикенд собирает больше 513 млн рублей

Общая касса победителя превышает 1,6 млрд

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 WDS 2 1826 513 313 011
$6 947 929		 281 113
$3 805		 - 1 618 713 485
$21 910 036
2 CP 3 1993 193 100 000
$2 613 698		 96 889
$1 311		 - 605 200 000
$8 020 143
3 UPI 3 1640 154 155 033
$2 086 560		 93 997
$1 272		 - 739 913 511
$9 805 374
4 SPPR 2 1610 94 700 000
$1 281 808		 58 820
$796		 - 291 400 000
$3 944 234
5 CP 5 954 56 200 000
$760 693		 58 910
$797		 - 446 900 000
$6 096 031
6
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 1
Wonder Woman 1984
 CAO 0 183* 39 471 233
$534 261		 215 690
$2 919		 - 39 471 233
$534 261
7 SPPR 4 480 24 600 000
$332 972		 51 250
$694		 - 223 600 000
$3 045 492
8 EXP 0 336* 16 123 351
$218 237		 47 986
$650		 - 16 327 369
$220 998
9 SPPR 3 830 13 500 000
$182 729		 16 265
$220		 - 62 700 000
$830 904
10 CPF 1 300 8 301 837
$112 369		 27 673
$375		 - 8 308 837
$112 464
  ИТОГО TOP-10:   1 113 464 465
$15 071 257		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.88 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
PNR - Пионер
PVZGL - Про:взгляд
RWV - Russian World Vision
SBF - СБ Фильм
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

11.01.2021 Автор: БК

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