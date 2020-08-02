Касса России: «Побег из Претории» обошел конкурентов

К выходным кинопрокат возобновили около 450 кинотеатров страны

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ 1

Escape from Pretoria MG 1 230 6 160 230

$85 286 26 784

$371 - 9 006 293

$124 689 2 МОЙ ШПИОН 2

My Spy MG 1 293 5 571 696

$77 138 19 016

$263 - 8 980 795

$124 336 3 ХЭППИ-ЭНД

SPPR 1 458 2 800 000

$38 765 6 114

$85 - 2 800 000

$38 765 4 ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Lassie Come Home VLG 1 267 1 599 370

$22 143 5 990

$83 - 1 599 370

$22 143 5 ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ

8 EXP 1 209 1 544 235

$21 379 7 389

$102 - 2 908 015

$40 260 ИТОГО TOP-5: 17 675 531

$244 712

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.23 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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