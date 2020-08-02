Касса России: «Побег из Претории» обошел конкурентов

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ 1
Escape from Pretoria
|MG
|1
|230
|6 160 230
$85 286
|26 784
$371
|-
|9 006 293
$124 689
|2
|
МОЙ ШПИОН 2
My Spy
|MG
|1
|293
|5 571 696
$77 138
|19 016
$263
|-
|8 980 795
$124 336
|3
|SPPR
|1
|458
|2 800 000
$38 765
|6 114
$85
|-
|2 800 000
$38 765
|4
|
ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Lassie Come Home
|VLG
|1
|267
|1 599 370
$22 143
|5 990
$83
|-
|1 599 370
$22 143
|5
|EXP
|1
|209
|1 544 235
$21 379
|7 389
$102
|-
|2 908 015
$40 260
|ИТОГО TOP-5:
|17 675 531
$244 712
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.23 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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03.08.2020 Автор: БК
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