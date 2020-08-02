Предварительная касса уикенда №31 30.07 - 02.08.2020


Касса России: «Побег из Претории» обошел конкурентов

К выходным кинопрокат возобновили около 450 кинотеатров страны

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ 1
Escape from Pretoria
 MG 1 230 6 160 230
$85 286		 26 784
$371		 - 9 006 293
$124 689
2 MG 1 293 5 571 696
$77 138		 19 016
$263		 - 8 980 795
$124 336
3 SPPR 1 458 2 800 000
$38 765		 6 114
$85		 - 2 800 000
$38 765
4 VLG 1 267 1 599 370
$22 143		 5 990
$83		 - 1 599 370
$22 143
5 EXP 1 209 1 544 235
$21 379		 7 389
$102		 - 2 908 015
$40 260
  ИТОГО TOP-5:   17 675 531
$244 712		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.23 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
KNLG - Кинологистика
KNP - Кинопоиск
MG - Megogo Distribution
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
RUR - Русский Репортаж
SPPR - SPPR
TNL - TenLetters
UPI - UPI
VLG - Вольга
WP - World Pictures

03.08.2020 Автор: БК

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