Касса России: «Гренландия» разогрела российский прокат

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ГРЕНЛАНДИЯ 1
Greenland
|MG
|1
|577
|29 873 824
$407 945
|51 774
$707
|-
|29 873 824
$407 945
|2
|PVZGL
|1
|441
|9 256 701
$126 406
|20 990
$287
|-
|9 478 063
$129 429
|3
|
АГЕНТ ЕВА
Ava
|VLG
|1
|448
|7 804 407
$106 574
|17 421
$238
|-
|7 804 407
$106 574
|4
|
ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ
Bayala
|NKI
|1
|591
|4 525 120
$61 793
|7 657
$105
|-
|4 525 120
$61 793
|5
|SPPR
|2
|583
|4 100 000
$55 988
|7 033
$96
|-57,6%
|18 100 000
$247 133
|ИТОГО TOP-5:
|55 560 052
$758 706
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.23 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
24.08.2020 Автор: БК
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