Предварительная касса уикенда №34 20.08 - 23.08.2020


Касса России: «Гренландия» разогрела российский прокат

Лента стартовала с 30 млн рублей

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 MG 1 577 29 873 824
$407 945		 51 774
$707		 - 29 873 824
$407 945
2 PVZGL 1 441 9 256 701
$126 406		 20 990
$287		 - 9 478 063
$129 429
3 VLG 1 448 7 804 407
$106 574		 17 421
$238		 - 7 804 407
$106 574
4 NKI 1 591 4 525 120
$61 793		 7 657
$105		 - 4 525 120
$61 793
5 SPPR 2 583 4 100 000
$55 988		 7 033
$96		 -57,6% 18 100 000
$247 133
  ИТОГО TOP-5:   55 560 052
$758 706		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.23 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MGS - Megogo Studios
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - ПРОвзгляд
SPPR - SPPR
TNL - TenLetters
UPI - UPI
VLG - Вольга
WP - World Pictures

24.08.2020 Автор: БК

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