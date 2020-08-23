Касса России: «Гренландия» разогрела российский прокат

Лента стартовала с 30 млн рублей

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ГРЕНЛАНДИЯ 1

Greenland MG 1 577 29 873 824

$407 945 51 774

$707 - 29 873 824

$407 945 2 ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ

Bando PVZGL 1 441 9 256 701

$126 406 20 990

$287 - 9 478 063

$129 429 3 АГЕНТ ЕВА

Ava VLG 1 448 7 804 407

$106 574 17 421

$238 - 7 804 407

$106 574 4 ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ

Bayala NKI 1 591 4 525 120

$61 793 7 657

$105 - 4 525 120

$61 793 5 КРАСОТКА В УДАРЕ

SPPR 2 583 4 100 000

$55 988 7 033

$96 -57,6% 18 100 000

$247 133 ИТОГО TOP-5: 55 560 052

$758 706

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.23 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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