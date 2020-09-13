Касса России: «Довод» снова победил

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|2
|1335
|156 000 000
$2 050 743
|116 854
$1 536
|-19,3%
|422 000 000
$5 713 512
|2
|
МУЛАН
Mulan
|WDS
|1
|1220
|131 107 889
$1 723 516
|107 465
$1 413
|-
|131 107 889
$1 723 516
|3
|
BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ 1
BTS: Break the Silence
|COOL
|1
|275
|22 190 385
$291 710
|80 692
$1 061
|-
|22 190 385
$291 710
|4
|
НОВЫЕ МУТАНТЫ
New Mutants
|WDS
|2
|797
|17 517 119
$230 276
|21 979
$289
|-42,9%
|60 401 361
$817 782
|5
|NKI
|3
|1151
|13 061 569
$171 705
|11 348
$149
|-37,9%
|93 981 588
$1 244 130
|ИТОГО TOP-5:
|339 876 962
$4 467 950
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.07 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
14.09.2020 Автор: БК
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