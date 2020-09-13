Предварительная касса уикенда №37 10.09 - 13.09.2020


Касса России: «Довод» снова победил

«Мулан» довольствовалась на старте 131 млн рублей

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CAO 2 1335 156 000 000
$2 050 743		 116 854
$1 536		 -19,3% 422 000 000
$5 713 512
2 WDS 1 1220 131 107 889
$1 723 516		 107 465
$1 413		 - 131 107 889
$1 723 516
3 COOL 1 275 22 190 385
$291 710		 80 692
$1 061		 - 22 190 385
$291 710
4 WDS 2 797 17 517 119
$230 276		 21 979
$289		 -42,9% 60 401 361
$817 782
5 NKI 3 1151 13 061 569
$171 705		 11 348
$149		 -37,9% 93 981 588
$1 244 130
  ИТОГО TOP-5:   339 876 962
$4 467 950		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.07 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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«Мулан» довольствовалась на старте 131 млн рублей.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
COOL - CoolConnections
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PVZGL - ПРОвзгляд
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
UPI - UPI
WDS - WDS

14.09.2020 Автор: БК

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