Касса России: «Довод» снова победил

«Мулан» довольствовалась на старте 131 млн рублей

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ДОВОД

Tenet CAO 2 1335 156 000 000

$2 050 743 116 854

$1 536 -19,3% 422 000 000

$5 713 512 2 МУЛАН

Mulan WDS 1 1220 131 107 889

$1 723 516 107 465

$1 413 - 131 107 889

$1 723 516 3 BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ 1

BTS: Break the Silence COOL 1 275 22 190 385

$291 710 80 692

$1 061 - 22 190 385

$291 710 4 НОВЫЕ МУТАНТЫ

New Mutants WDS 2 797 17 517 119

$230 276 21 979

$289 -42,9% 60 401 361

$817 782 5 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ

NKI 3 1151 13 061 569

$171 705 11 348

$149 -37,9% 93 981 588

$1 244 130 ИТОГО TOP-5: 339 876 962

$4 467 950

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.07 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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