Касса России: лидирует «Дедушка нелегкого поведения»

Новинки-конкуренты отстают

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

War with Grandpa PNR 0 1005 49 705 053

$645 269 49 458

$642 - 49 705 053

$645 269 2 ГЛУБЖЕ!

SPPR 1 905 30 300 000

$393 353 33 481

$435 - 30 300 000

$393 353 3 ДОВОД

Tenet CAO 8 935 18 400 000

$238 868 19 679

$255 -27,8% 880 900 000

$11 926 618 4 СЕМЕЙКА БИГФУТОВ

Bigfoot Family VLG 4 813 16 267 879

$211 189 20 010

$260 -25,0% 121 151 914

$1 537 851 5 ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА

CRP 1 837 12 800 000

$166 169 15 293

$199 - 12 800 000

$166 169 ИТОГО TOP-5: 127 472 932

$1 654 848

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.03 руб.

* comScore



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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