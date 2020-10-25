Предварительная касса уикенда №43 22.10 - 25.10.2020


Касса России: лидирует «Дедушка нелегкого поведения»

Новинки-конкуренты отстают

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 PNR 0 1005 49 705 053
$645 269		 49 458
$642		 - 49 705 053
$645 269
2 SPPR 1 905 30 300 000
$393 353		 33 481
$435		 - 30 300 000
$393 353
3 CAO 8 935 18 400 000
$238 868		 19 679
$255		 -27,8% 880 900 000
$11 926 618
4 VLG 4 813 16 267 879
$211 189		 20 010
$260		 -25,0% 121 151 914
$1 537 851
5 CRP 1 837 12 800 000
$166 169		 15 293
$199		 - 12 800 000
$166 169
  ИТОГО TOP-5:   127 472 932
$1 654 848		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.03 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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Касса России: «Довод» вернулся в лидеры на седьмой неделе проката (Предварительные сборы уикенда 15.10.2020)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
BN - Белые ночи
CAO - Каро Премьер
COOL - CoolConnections
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
LONF - LOONAFILM
MFC - Magic Film Company
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
NVF - Невафильм Emotion
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PNR - Пионер
RR - Ракета Релизинг
SMKT - Самокат
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS
WP - World Pictures

26.10.2020 Автор: БК

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