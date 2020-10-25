Касса России: лидирует «Дедушка нелегкого поведения»

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на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
War with Grandpa
|PNR
|0
|1005
|49 705 053
$645 269
|49 458
$642
|-
|49 705 053
$645 269
|2
|SPPR
|1
|905
|30 300 000
$393 353
|33 481
$435
|-
|30 300 000
$393 353
|3
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|8
|935
|18 400 000
$238 868
|19 679
$255
|-27,8%
|880 900 000
$11 926 618
|4
|
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
Bigfoot Family
|VLG
|4
|813
|16 267 879
$211 189
|20 010
$260
|-25,0%
|121 151 914
$1 537 851
|5
|CRP
|1
|837
|12 800 000
$166 169
|15 293
$199
|-
|12 800 000
$166 169
|ИТОГО TOP-5:
|127 472 932
$1 654 848
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.03 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
26.10.2020 Автор: БК