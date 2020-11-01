Предварительная касса уикенда №44 29.10 - 01.11.2020


Касса России: «Ведьмы» с легкостью взяли 119 млн рублей

«Дедушка нелегкого поведения» также показывает хороший результат

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1
ВЕДЬМЫ
The Witches
 CAO 1 1431 119 000 000
$1 534 494		 83 159
$1 072		 - 119 000 000
$1 534 494
2 PNR 1 1100 45 257 864
$583 596		 41 144
$531		 - 116 684 854
$1 504 640
3 VLG 1 1322 30 490 119
$393 167		 23 064
$297		 - 30 490 119
$393 167
4 SPPR 2 895 14 400 000
$185 687		 16 089
$207		 -52,6% 56 150 000
$728 937
5 CP 1 1285 14 100 000
$181 818		 10 973
$141		 - 14 100 000
$181 818
  ИТОГО TOP-5:   223 247 983
$2 878 762		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.55 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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Касса России: лидирует «Дедушка нелегкого поведения» (Предварительные сборы уикенда 22.10.2020)

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29.10.2020

ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ / War with Grandpa (PNR), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BN - Белые ночи
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
HHG - HHG
IMAX - IMAX
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
SBF - СБ Фильм
SPPR - SPPR
TNL - TenLetters
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

02.11.2020 Автор: БК

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