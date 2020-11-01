Касса России: «Ведьмы» с легкостью взяли 119 млн рублей

«Дедушка нелегкого поведения» также показывает хороший результат

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ВЕДЬМЫ

The Witches CAO 1 1431 119 000 000

$1 534 494 83 159

$1 072 - 119 000 000

$1 534 494 2 ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

War with Grandpa PNR 1 1100 45 257 864

$583 596 41 144

$531 - 116 684 854

$1 504 640 3 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ

Dragon Rider VLG 1 1322 30 490 119

$393 167 23 064

$297 - 30 490 119

$393 167 4 ГЛУБЖЕ!

SPPR 2 895 14 400 000

$185 687 16 089

$207 -52,6% 56 150 000

$728 937 5 ВДОВА

CP 1 1285 14 100 000

$181 818 10 973

$141 - 14 100 000

$181 818 ИТОГО TOP-5: 223 247 983

$2 878 762

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.55 руб.

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Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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