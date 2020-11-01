Касса России: «Ведьмы» с легкостью взяли 119 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ВЕДЬМЫ
The Witches
|CAO
|1
|1431
|119 000 000
$1 534 494
|83 159
$1 072
|-
|119 000 000
$1 534 494
|2
|
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
War with Grandpa
|PNR
|1
|1100
|45 257 864
$583 596
|41 144
$531
|-
|116 684 854
$1 504 640
|3
|
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
Dragon Rider
|VLG
|1
|1322
|30 490 119
$393 167
|23 064
$297
|-
|30 490 119
$393 167
|4
|SPPR
|2
|895
|14 400 000
$185 687
|16 089
$207
|-52,6%
|56 150 000
$728 937
|5
|CP
|1
|1285
|14 100 000
$181 818
|10 973
$141
|-
|14 100 000
$181 818
|ИТОГО TOP-5:
|223 247 983
$2 878 762
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.55 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
02.11.2020 Автор: БК
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