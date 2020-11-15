Касса России: «Непосредственно Каха» показывает лучший с марта старт в российском прокате

Другие новинки сильно отстают

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА

CP 1 1296 223 700 000

$2 935 310 172 608

$2 265 - 223 700 000

$2 935 310 2 ВЕДЬМЫ

The Witches CAO 3 1412 27 600 000

$362 157 19 547

$256 -57,5% 291 700 000

$3 761 444 3 ДИЧЬ

Freaky UPI 1 830 24 107 735

$316 333 29 045

$381 - 24 107 735

$316 333 4 ЕЩЕ ПО ОДНОЙ

Another Round CPF 1 460 19 476 790

$255 567 42 341

$556 - 20 018 640

$262 677 5 ЦОЙ

CRP 1 1229 15 800 000

$207 322 12 856

$169 - 15 800 000

$207 322 ИТОГО TOP-5: 310 684 525

$4 076 690

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.21 руб.

* comScore



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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