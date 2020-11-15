Касса России: «Непосредственно Каха» показывает лучший с марта старт в российском прокате

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|CP
|1
|1296
|223 700 000
$2 935 310
|172 608
$2 265
|-
|223 700 000
$2 935 310
|2
|
ВЕДЬМЫ
The Witches
|CAO
|3
|1412
|27 600 000
$362 157
|19 547
$256
|-57,5%
|291 700 000
$3 761 444
|3
|
ДИЧЬ
Freaky
|UPI
|1
|830
|24 107 735
$316 333
|29 045
$381
|-
|24 107 735
$316 333
|4
|
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
Another Round
|CPF
|1
|460
|19 476 790
$255 567
|42 341
$556
|-
|20 018 640
$262 677
|5
|CRP
|1
|1229
|15 800 000
$207 322
|12 856
$169
|-
|15 800 000
$207 322
|ИТОГО TOP-5:
|310 684 525
$4 076 690
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.21 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
16.11.2020 Автор: БК
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