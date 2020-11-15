Предварительная касса уикенда №46 12.11 - 15.11.2020


Касса России: «Непосредственно Каха» показывает лучший с марта старт в российском прокате

Другие новинки сильно отстают

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CP 1 1296 223 700 000
$2 935 310		 172 608
$2 265		 - 223 700 000
$2 935 310
2
ВЕДЬМЫ
The Witches
 CAO 3 1412 27 600 000
$362 157		 19 547
$256		 -57,5% 291 700 000
$3 761 444
3
ДИЧЬ
Freaky
 UPI 1 830 24 107 735
$316 333		 29 045
$381		 - 24 107 735
$316 333
4 CPF 1 460 19 476 790
$255 567		 42 341
$556		 - 20 018 640
$262 677
5 CRP 1 1229 15 800 000
$207 322		 12 856
$169		 - 15 800 000
$207 322
  ИТОГО TOP-5:   310 684 525
$4 076 690		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.21 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PNR - Пионер
SMKT - Самокат
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

16.11.2020 Автор: БК

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