Касса России: «Непосредственно Каха» остался первым

Лента взяла еще 89,4 млн рублей

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА

CP 2 1498 89 400 000

$1 177 400 59 680

$786 -60,1% 382 600 000

$5 020 339 2 АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ

The Comeback Trail VLG 1 834 30 728 207

$404 691 36 844

$485 - 30 728 207

$404 691 3 ВЗАПЕРТИ

Run CP 1 1057 19 500 000

$256 815 18 448

$243 - 19 500 000

$256 815 4 ЕЩЕ ПО ОДНОЙ

Another Round CPF 2 450 17 456 605

$229 904 38 792

$511 -10,4% 45 423 979

$596 037 5 СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ

Pets United NKI 1 1164 16 628 714

$219 001 14 286

$188 - 16 628 714

$219 001 ИТОГО TOP-5: 173 713 526

$2 287 811

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.93 руб.

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Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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