Касса России: «Непосредственно Каха» остался первым

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|CP
|2
|1498
|89 400 000
$1 177 400
|59 680
$786
|-60,1%
|382 600 000
$5 020 339
|2
|
АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
The Comeback Trail
|VLG
|1
|834
|30 728 207
$404 691
|36 844
$485
|-
|30 728 207
$404 691
|3
|
ВЗАПЕРТИ
Run
|CP
|1
|1057
|19 500 000
$256 815
|18 448
$243
|-
|19 500 000
$256 815
|4
|
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
Another Round
|CPF
|2
|450
|17 456 605
$229 904
|38 792
$511
|-10,4%
|45 423 979
$596 037
|5
|
СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ
Pets United
|NKI
|1
|1164
|16 628 714
$219 001
|14 286
$188
|-
|16 628 714
$219 001
|ИТОГО TOP-5:
|173 713 526
$2 287 811
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.93 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
23.11.2020 Автор: БК
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