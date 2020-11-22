Предварительная касса уикенда №47 19.11 - 22.11.2020


Касса России: «Непосредственно Каха» остался первым

Лента взяла еще 89,4 млн рублей

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CP 2 1498 89 400 000
$1 177 400		 59 680
$786		 -60,1% 382 600 000
$5 020 339
2 VLG 1 834 30 728 207
$404 691		 36 844
$485		 - 30 728 207
$404 691
3 CP 1 1057 19 500 000
$256 815		 18 448
$243		 - 19 500 000
$256 815
4 CPF 2 450 17 456 605
$229 904		 38 792
$511		 -10,4% 45 423 979
$596 037
5 NKI 1 1164 16 628 714
$219 001		 14 286
$188		 - 16 628 714
$219 001
  ИТОГО TOP-5:   173 713 526
$2 287 811		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.93 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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19.11.2020

ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК / The Criminal Man (CNF), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CNF - Cineticle Films
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MGS - Megogo Studios
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

23.11.2020 Автор: БК

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