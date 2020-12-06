Касса России: самой успешной из новинок стало «Полное погружение»

Тройка лидеров осталась неизменна

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА

CP 4 951 28 500 000

$376 884 29 968

$396 -36,5% 503 300 000

$6 604 120 2 НА ОСТРИЕ

CP 2 1571 20 800 000

$275 060 13 240

$175 -39,0% 64 000 000

$848 019 3 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Superintelligence CAO 2 1265 18 250 000

$241 338 14 427

$191 -37,1% 56 335 523

$746 462 4 ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

NKI 1 1388 16 474 007

$217 853 11 869

$157 - 16 474 007

$217 853 5 ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Come Away VLG 2 933 11 570 797

$153 012 12 402

$164 -41,4% 34 543 400

$457 710 ИТОГО TOP-5: 95 594 804

$1 264 147

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.62 руб.

* comScore



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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