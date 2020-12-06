Предварительная касса уикенда №49 03.12 - 06.12.2020


Касса России: самой успешной из новинок стало «Полное погружение»

Тройка лидеров осталась неизменна

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CP 4 951 28 500 000
$376 884		 29 968
$396		 -36,5% 503 300 000
$6 604 120
2 CP 2 1571 20 800 000
$275 060		 13 240
$175		 -39,0% 64 000 000
$848 019
3 CAO 2 1265 18 250 000
$241 338		 14 427
$191		 -37,1% 56 335 523
$746 462
4 NKI 1 1388 16 474 007
$217 853		 11 869
$157		 - 16 474 007
$217 853
5 VLG 2 933 11 570 797
$153 012		 12 402
$164		 -41,4% 34 543 400
$457 710
  ИТОГО TOP-5:   95 594 804
$1 264 147		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.62 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Непосредственно Каха» опять в лидерах (Предварительные сборы уикенда 26.11.2020)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BN - Белые ночи
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CS - Cinemaus Studio
EXP - Экспонента Фильм
KNLG - Кинологистика
LONF - LOONAFILM
MG - Megogo Distribution
MGS - Megogo Studios
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RUR - Русский Репортаж
UPI - UPI
VH - Вверх
VLG - Вольга
WDS - WDS
WP - World Pictures

07.12.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

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