Касса России: самой успешной из новинок стало «Полное погружение»

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|CP
|4
|951
|28 500 000
$376 884
|29 968
$396
|-36,5%
|503 300 000
$6 604 120
|2
|CP
|2
|1571
|20 800 000
$275 060
|13 240
$175
|-39,0%
|64 000 000
$848 019
|3
|
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Superintelligence
|CAO
|2
|1265
|18 250 000
$241 338
|14 427
$191
|-37,1%
|56 335 523
$746 462
|4
|NKI
|1
|1388
|16 474 007
$217 853
|11 869
$157
|-
|16 474 007
$217 853
|5
|
ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
Come Away
|VLG
|2
|933
|11 570 797
$153 012
|12 402
$164
|-41,4%
|34 543 400
$457 710
|ИТОГО TOP-5:
|95 594 804
$1 264 147
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.62 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Непосредственно Каха» опять в лидерах (Предварительные сборы уикенда 26.11.2020)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
07.12.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова
В Москве прошла премьера мультфильма «Полное погружение»Подробнее
В Москве состоялась премьера семейной комедии «Виктория»Подробнее
В столице прошла премьера фильма «Человек из Подольска»Подробнее
Москве представили комедию «Вечер шутов или серьезно с приветом»Подробнее
В столице прошла премьера фильма «На острие»Подробнее