Предварительная касса уикенда: «Движение Вверх» отрывается от конкурентов

|№
|Фильм
|Дистри
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|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|CP
|2
|1454
|646 600 000
$11 225 694
|444 704
$7 721
|-
|1 206 900 000
$21 007 833
|2
|
ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
Jumanji
|WDSSPR
|3
|1200
|273 600 000
$4 750 000
|228 000
$3 958
|-
|1 048 900 000
$17 862 738
|3
|NKI
|2
|1528
|249 066 455
$4 324 070
|163 002
$2 830
|-
|638 977 276
$11 122 320
|4
|
ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН
The Greatest Showman
|FOX
|1
|1085
|226 938 018
$3 939 896
|209 159
$3 631
|-
|226 938 018
$3 939 896
|5
|BZL / FOX
|3
|1325
|180 654 936
$3 136 370
|136 343
$2 367
|36,6%
|793 109 229
$13 506 629
|ИТОГО TOP-5:
|1 576 859 409
$27 376 031
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.6 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
09.01.2018 Автор: БК