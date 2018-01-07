Предварительная касса уикенда: «Движение Вверх» отрывается от конкурентов

«Величайший шоумен» останавливается на подходе к тройке лидеров

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

CP 2 1454 646 600 000

$11 225 694 444 704

$7 721 - 1 206 900 000

$21 007 833 2 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ

Jumanji WDSSPR 3 1200 273 600 000

$4 750 000 228 000

$3 958 - 1 048 900 000

$17 862 738 3 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА

NKI 2 1528 249 066 455

$4 324 070 163 002

$2 830 - 638 977 276

$11 122 320 4 ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН

The Greatest Showman FOX 1 1085 226 938 018

$3 939 896 209 159

$3 631 - 226 938 018

$3 939 896 5 ЕЛКИ НОВЫЕ

BZL / FOX 3 1325 180 654 936

$3 136 370 136 343

$2 367 36,6% 793 109 229

$13 506 629 ИТОГО TOP-5: 1 576 859 409

$27 376 031

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.6 руб.

* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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