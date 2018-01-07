Предварительная касса уикенда №1 04.01 - 07.01.2018


Предварительная касса уикенда: «Движение Вверх» отрывается от конкурентов

«Величайший шоумен» останавливается на подходе к тройке лидеров

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CP 2 1454 646 600 000
$11 225 694		 444 704
$7 721		 - 1 206 900 000
$21 007 833
2 WDSSPR 3 1200 273 600 000
$4 750 000		 228 000
$3 958		 - 1 048 900 000
$17 862 738
3 NKI 2 1528 249 066 455
$4 324 070		 163 002
$2 830		 - 638 977 276
$11 122 320
4 FOX 1 1085 226 938 018
$3 939 896		 209 159
$3 631		 - 226 938 018
$3 939 896
5 BZL / FOX 3 1325 180 654 936
$3 136 370		 136 343
$2 367		 36,6% 793 109 229
$13 506 629
  ИТОГО TOP-5:   1 576 859 409
$27 376 031		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.6 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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Предварительная касса уикенда: «Движение вверх» начинает движение вверх (Предварительные сборы уикенда 28.12.2017)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BZL - Bazelevs
CP - Централ Партнершип
FOX - Fox
NKI - Наше кино
WDSSPR - WDSSPR

09.01.2018 Автор: БК

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