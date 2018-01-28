Касса России: «Бегущий в лабиринте» стартует с 222 млн рублей

И крепко держится за первое место

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ

The Maze Runner: The Death Cure FOX 1 1220 222 144 038

$3 939 423 182 085

$3 229 - 222 144 038

$3 939 423 2 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

CP 5 1388 204 500 000

$3 626 530 147 334

$2 613 -41,1% 2 643 300 000

$46 010 444 3 ZOMBOЯЩИК

CRP 1 1370 112 000 000

$1 986 168 81 752

$1 450 - 112 000 000

$1 986 168 4 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2

Paddington 2 VLG 2 1279 97 970 687

$1 737 377 76 599

$1 358 33,0% 196 547 068

$3 473 177 5 АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ

Insidious: The Last Key WDSSPR 2 910 56 400 000

$1 000 177 61 978

$1 099 -62,3% 331 400 000

$5 856 158 ИТОГО TOP-5: 693 014 725

$12 289 674

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.39 руб.

* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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