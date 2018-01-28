Касса России: «Бегущий в лабиринте» стартует с 222 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ
The Maze Runner: The Death Cure
|FOX
|1
|1220
|222 144 038
$3 939 423
|182 085
$3 229
|-
|222 144 038
$3 939 423
|2
|CP
|5
|1388
|204 500 000
$3 626 530
|147 334
$2 613
|-41,1%
|2 643 300 000
$46 010 444
|3
|CRP
|1
|1370
|112 000 000
$1 986 168
|81 752
$1 450
|-
|112 000 000
$1 986 168
|4
|
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2
Paddington 2
|VLG
|2
|1279
|97 970 687
$1 737 377
|76 599
$1 358
|33,0%
|196 547 068
$3 473 177
|5
|
АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ
Insidious: The Last Key
|WDSSPR
|2
|910
|56 400 000
$1 000 177
|61 978
$1 099
|-62,3%
|331 400 000
$5 856 158
|ИТОГО TOP-5:
|693 014 725
$12 289 674
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.39 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
29.01.2018 Автор: БК
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