Предварительная касса уикенда №4 25.01 - 28.01.2018


Касса России: «Бегущий в лабиринте» стартует с 222 млн рублей

И крепко держится за первое место

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 FOX 1 1220 222 144 038
$3 939 423		 182 085
$3 229		 - 222 144 038
$3 939 423
2 CP 5 1388 204 500 000
$3 626 530		 147 334
$2 613		 -41,1% 2 643 300 000
$46 010 444
3 CRP 1 1370 112 000 000
$1 986 168		 81 752
$1 450		 - 112 000 000
$1 986 168
4 VLG 2 1279 97 970 687
$1 737 377		 76 599
$1 358		 33,0% 196 547 068
$3 473 177
5 WDSSPR 2 910 56 400 000
$1 000 177		 61 978
$1 099		 -62,3% 331 400 000
$5 856 158
  ИТОГО TOP-5:   693 014 725
$12 289 674		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.39 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Капелла Фильм
CPRG - Cinema Prestige
CRP - Каропрокат
FOX - Fox
KNLG - Кинологистика
MVK - MVK
NKI - Наше кино
NVF - Невафильм Emotion
RWV - Russian World Vision
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

29.01.2018 Автор: БК

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