Касса России: новые «О чем говорят мужчины» стартуют со 196,8 млн

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|WDSSPR
|2
|1314
|384 000 000
$6 778 464
|292 237
$5 159
|-14,9%
|1 052 300 000
$18 272 269
|2
|NKI
|1
|1076
|196 778 582
$3 473 585
|182 880
$3 228
|-
|196 778 582
$3 473 585
|3
|
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
Black Panther
|WDSSPR
|0
|59
|127 700 000
$2 254 192
|2 164 407
$38 207
|-
|127 700 000
$2 254 192
|4
|
НОЧНЫЕ ИГРЫ
Game Night
|CAO
|1
|952
|76 330 000
$1 347 396
|80 179
$1 415
|-
|76 330 000
$1 347 396
|5
|CP
|1
|1228
|64 400 000
$1 136 805
|52 443
$926
|-
|64 400 000
$1 136 805
|ИТОГО TOP-5:
|849 208 582
$14 990 443
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.65 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
26.02.2018 Автор: БК
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