Предварительная касса уикенда №8 22.02 - 25.02.2018


Касса России: новые «О чем говорят мужчины» стартуют со 196,8 млн

Но в лидерах все равно «Лед»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 WDSSPR 2 1314 384 000 000
$6 778 464		 292 237
$5 159		 -14,9% 1 052 300 000
$18 272 269
2 NKI 1 1076 196 778 582
$3 473 585		 182 880
$3 228		 - 196 778 582
$3 473 585
3 WDSSPR 0 59 127 700 000
$2 254 192		 2 164 407
$38 207		 - 127 700 000
$2 254 192
4 CAO 1 952 76 330 000
$1 347 396		 80 179
$1 415		 - 76 330 000
$1 347 396
5 CP 1 1228 64 400 000
$1 136 805		 52 443
$926		 - 64 400 000
$1 136 805
  ИТОГО TOP-5:   849 208 582
$14 990 443		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.65 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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Касса России: «Лед» стартует с 447,7 млн рублей (Предварительные сборы уикенда 15.02.2018)

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22.02.2018

СИЯНИЕ ОБРУШИТСЯ ВНИЗ. ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (BTF), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
BTF - Beat Films
CAO - Каро Премьер
CDK - Центр документального кино
CNDOC - Синедок
CP - Централ Партнершип
CPF - Капелла Фильм
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
LUX - Люксор
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
RR - Ракета Релизинг
RWV - Russian World Vision
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

26.02.2018 Автор: БК

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