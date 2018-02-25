Касса России: новые «О чем говорят мужчины» стартуют со 196,8 млн

Но в лидерах все равно «Лед»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ЛЕД

WDSSPR 2 1314 384 000 000

$6 778 464 292 237

$5 159 -14,9% 1 052 300 000

$18 272 269 2 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

NKI 1 1076 196 778 582

$3 473 585 182 880

$3 228 - 196 778 582

$3 473 585 3 ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

Black Panther WDSSPR 0 59 127 700 000

$2 254 192 2 164 407

$38 207 - 127 700 000

$2 254 192 4 НОЧНЫЕ ИГРЫ

Game Night CAO 1 952 76 330 000

$1 347 396 80 179

$1 415 - 76 330 000

$1 347 396 5 РУБЕЖ

CP 1 1228 64 400 000

$1 136 805 52 443

$926 - 64 400 000

$1 136 805 ИТОГО TOP-5: 849 208 582

$14 990 443

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.65 руб.

* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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