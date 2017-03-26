Касса России: «Босс-молокосос» собирает почти 597,3 млн руб.

Это лучший старт оригинальной анимации в истории

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 БОСС-МОЛОКОСОС

Boss Baby FOX 1 - 1162** 597 252 761

$10 361 776 513 987

$8 917 - 597 252 761

$10 361 776 2 ЛОГАН: РОСОМАХА

Logan FOX 4 - 341** 8 621 753

$149 579 25 284

$439 -80,5% 873 838 288

$14 968 110 3 О ЛЮБВИ

LUX 1 - 242** 5 455 953

$94 656 22 545

$391 - 5 455 953

$94 656 4 СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ

Hidden Figures FOX 2 - 212** 1 495 210

$25 940 7 053

$122 -68,9% 7 898 069

$133 616 ИТОГО TOP-4: 612 825 677

$10 631 951

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.64 руб.

* Rentrak, ** По данным дистрибьютора

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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