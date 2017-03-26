Касса России: «Босс-молокосос» собирает почти 597,3 млн руб.

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
БОСС-МОЛОКОСОС
Boss Baby
|FOX
|1
|-
|1162**
|597 252 761
$10 361 776
|513 987
$8 917
|-
|597 252 761
$10 361 776
|2
|
ЛОГАН: РОСОМАХА
Logan
|FOX
|4
|-
|341**
|8 621 753
$149 579
|25 284
$439
|-80,5%
|873 838 288
$14 968 110
|3
|LUX
|1
|-
|242**
|5 455 953
$94 656
|22 545
$391
|-
|5 455 953
$94 656
|4
|
СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ
Hidden Figures
|FOX
|2
|-
|212**
|1 495 210
$25 940
|7 053
$122
|-68,9%
|7 898 069
$133 616
|ИТОГО TOP-4:
|612 825 677
$10 631 951
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.64 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
27.03.2017 Автор: БК
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