Предварительная касса уикенда №13 23.03 - 26.03.2017


Касса России: «Босс-молокосос» собирает почти 597,3 млн руб.

Это лучший старт оригинальной анимации в истории

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 FOX 1 - 1162** 597 252 761
$10 361 776		 513 987
$8 917		 - 597 252 761
$10 361 776
2 FOX 4 - 341** 8 621 753
$149 579		 25 284
$439		 -80,5% 873 838 288
$14 968 110
3 LUX 1 - 242** 5 455 953
$94 656		 22 545
$391		 - 5 455 953
$94 656
4 FOX 2 - 212** 1 495 210
$25 940		 7 053
$122		 -68,9% 7 898 069
$133 616
  ИТОГО TOP-4:   612 825 677
$10 631 951		    

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.64 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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23.03.2017

RAMMSTEIN: PARIS! (NVF), данные не предоставлены дистрибьютором.

ДЕМОН ВНУТРИ / The Autopsy of Jane Doe (VLG), данные не предоставлены дистрибьютором.

ЖИВОЕ / Life (WDSSPR), данные не предоставлены дистрибьютором.

МАНЧЕСТЕР У МОРЯ / Manchester by the Sea (UPI), данные не предоставлены дистрибьютором.

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ / Power Rangers (WDSSPR), данные не предоставлены дистрибьютором.

СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ / The Secret Scripture (CPRG), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CPRG - Cinema Prestige
FOX - Fox
LUX - Люксор
NVF - Невафильм Emotion
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

27.03.2017 Автор: БК

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