Касса России: «Гадкий я 3» собрал 503 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ГАДКИЙ Я 3
Despicable Me 3
|UPI
|1
|-
|1324**
|502 922 555
$8 446 801
|379 851
$6 380
|-
|502 922 555
$8 446 801
|2
|
2:22
2:22
|PRD
|1
|-
|440**
|16 600 000
$278 804
|37 727
$634
|-
|16 600 000
$278 804
|ИТОГО TOP-2:
|519 522 555
$8 725 606
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.54 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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