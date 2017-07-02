Касса России: «Гадкий я 3» собрал 503 млн рублей

Другие новинки стартовали скромно

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ГАДКИЙ Я 3

Despicable Me 3 UPI 1 - 1324** 502 922 555

$8 446 801 379 851

$6 380 - 502 922 555

$8 446 801 2 2:22

2:22 PRD 1 - 440** 16 600 000

$278 804 37 727

$634 - 16 600 000

$278 804 ИТОГО TOP-2: 519 522 555

$8 725 606

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.54 руб.

* Rentrak, ** По данным дистрибьютора

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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