Предварительная касса уикенда №27 29.06 - 02.07.2017


Касса России: «Гадкий я 3» собрал 503 млн рублей

Другие новинки стартовали скромно

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1
ГАДКИЙ Я 3
Despicable Me 3
 UPI 1 - 1324** 502 922 555
$8 446 801		 379 851
$6 380		 - 502 922 555
$8 446 801
2
2:22
2:22
 PRD 1 - 440** 16 600 000
$278 804		 37 727
$634		 - 16 600 000
$278 804
  ИТОГО TOP-2:   519 522 555
$8 725 606		    

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.54 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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29.06.2017

СИНЯЯ БЕЗДНА / 47 Meters Down (VLG), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


PRD - Парадиз
UPI - UPI
VLG - Вольга

03.07.2017 Автор: БК

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