Касса России: «Хищник» с ходу берет 272,8 млн рублей

«Счастья! Здоровья!» и «Временные трудности» боролись за места в топ-3

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ХИЩНИК

Predator FOX 1 1170 272 832 185

$3 921 693 233 190

$3 352 - 272 832 185

$3 921 693 2 СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!

CRP 1 1205 40 000 000

$574 960 33 195

$477 - 40 000 000

$574 960 3 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2

Equalizer 2 WDSSPR 2 877 39 700 000

$570 648 45 268

$651 -59,1% 171 300 000

$2 502 191 4 ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

CP 1 656 37 200 000

$534 713 56 707

$815 - 37 200 000

$534 713 5 ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ

CRP 3 1423 33 700 000

$484 404 23 682

$340 -59,0% 426 737 170

$6 261 734 ИТОГО TOP-5: 423 432 185

$6 086 419

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 69.57 руб.

* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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