Касса России: «Хищник» с ходу берет 272,8 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ХИЩНИК
Predator
|FOX
|1
|1170
|272 832 185
$3 921 693
|233 190
$3 352
|-
|272 832 185
$3 921 693
|2
|CRP
|1
|1205
|40 000 000
$574 960
|33 195
$477
|-
|40 000 000
$574 960
|3
|
ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2
Equalizer 2
|WDSSPR
|2
|877
|39 700 000
$570 648
|45 268
$651
|-59,1%
|171 300 000
$2 502 191
|4
|CP
|1
|656
|37 200 000
$534 713
|56 707
$815
|-
|37 200 000
$534 713
|5
|CRP
|3
|1423
|33 700 000
$484 404
|23 682
$340
|-59,0%
|426 737 170
$6 261 734
|ИТОГО TOP-5:
|423 432 185
$6 086 419
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 69.57 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
17.09.2018 Автор: БК
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