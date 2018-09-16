Предварительная касса уикенда №37 13.09 - 16.09.2018


Касса России: «Хищник» с ходу берет 272,8 млн рублей

«Счастья! Здоровья!» и «Временные трудности» боролись за места в топ-3

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1
ХИЩНИК
Predator
 FOX 1 1170 272 832 185
$3 921 693		 233 190
$3 352		 - 272 832 185
$3 921 693
2 CRP 1 1205 40 000 000
$574 960		 33 195
$477		 - 40 000 000
$574 960
3 WDSSPR 2 877 39 700 000
$570 648		 45 268
$651		 -59,1% 171 300 000
$2 502 191
4 CP 1 656 37 200 000
$534 713		 56 707
$815		 - 37 200 000
$534 713
5 CRP 3 1423 33 700 000
$484 404		 23 682
$340		 -59,0% 426 737 170
$6 261 734
  ИТОГО TOP-5:   423 432 185
$6 086 419		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 69.57 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CDK - Центр документального кино
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
GRG - Garage
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
RR - Ракета Релизинг
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

17.09.2018 Автор: БК

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