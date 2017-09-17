Касса России: хоррор «Оно» сохранил лидерские позиции

Российский «Напарник» сумел обойти голливудскую «маму!»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ОНО

It CAO 2 - 1211** 231 000 000

$4 005 549 190 751

$3 308 -43,4% 783 600 000

$13 665 853 2 НАПАРНИК

NKI 1 - 1270** 70 594 685

$1 224 115 55 586

$964 - 70 594 685

$1 224 115 3 МАМА!

mother! CPP 1 - 1145** 62 100 000

$1 076 816 54 236

$940 - 62 100 000

$1 076 816 4 ГОГОЛЬ. НАЧАЛО

CRP 3 - 789** 34 450 000

$597 364 43 663

$757 -57,2% 407 100 000

$6 931 721 5 УДАЧА ЛОГАНА

Logan Lucky WDSSPR / CPF 2 - 501** 19 800 000

$343 333 39 521

$685 -53,9% 75 200 000

$1 311 475 ИТОГО TOP-5: 417 944 685

$7 247 177

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.67 руб.

* Rentrak, ** По данным дистрибьютора

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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