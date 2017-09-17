Касса России: хоррор «Оно» сохранил лидерские позиции

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|Общая
касса
|1
|
ОНО
It
|CAO
|2
|-
|1211**
|231 000 000
$4 005 549
|190 751
$3 308
|-43,4%
|783 600 000
$13 665 853
|2
|NKI
|1
|-
|1270**
|70 594 685
$1 224 115
|55 586
$964
|-
|70 594 685
$1 224 115
|3
|
МАМА!
mother!
|CPP
|1
|-
|1145**
|62 100 000
$1 076 816
|54 236
$940
|-
|62 100 000
$1 076 816
|4
|CRP
|3
|-
|789**
|34 450 000
$597 364
|43 663
$757
|-57,2%
|407 100 000
$6 931 721
|5
|
УДАЧА ЛОГАНА
Logan Lucky
|WDSSPR / CPF
|2
|-
|501**
|19 800 000
$343 333
|39 521
$685
|-53,9%
|75 200 000
$1 311 475
|ИТОГО TOP-5:
|417 944 685
$7 247 177
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.67 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
18.09.2017 Автор: БК