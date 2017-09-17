Предварительная касса уикенда №38 14.09 - 17.09.2017


Касса России: хоррор «Оно» сохранил лидерские позиции

Российский «Напарник» сумел обойти голливудскую «маму!»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CAO 2 - 1211** 231 000 000
$4 005 549		 190 751
$3 308		 -43,4% 783 600 000
$13 665 853
2 NKI 1 - 1270** 70 594 685
$1 224 115		 55 586
$964		 - 70 594 685
$1 224 115
3
МАМА!
mother!
 CPP 1 - 1145** 62 100 000
$1 076 816		 54 236
$940		 - 62 100 000
$1 076 816
4 CRP 3 - 789** 34 450 000
$597 364		 43 663
$757		 -57,2% 407 100 000
$6 931 721
5 WDSSPR / CPF 2 - 501** 19 800 000
$343 333		 39 521
$685		 -53,9% 75 200 000
$1 311 475
  ИТОГО TOP-5:   417 944 685
$7 247 177		    

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.67 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Капелла Фильм
CPP - Централ Партнершип Paramount
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PLK - ПилотКино
PRD - Парадиз
RFLF - Reflexion Films
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

18.09.2017 Автор: БК

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