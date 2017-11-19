Предварительная касса уикенда №47 16.11 - 19.11.2017


Касса России: у «Лиги справедливости» 368,5 млн рублей

А «Последний богатырь» почти стал самым кассовым российским фильмом

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CAO 1 1250 368 500 000
$6 116 183		 294 800
$4 893		 - 368 500 000
$6 116 183
2 FOX 2 1041 174 876 871
$2 902 521		 167 989
$2 788		 -48,0% 604 097 319
$10 195 735
3 WDSSPR 2 1271 125 500 000
$2 082 988		 98 741
$1 639		 -68,8% 1 126 800 000
$19 017 722
4 WDSSPR 4 856 76 700 000
$1 273 029		 89 603
$1 487		 -47,6% 1 569 000 000
$27 234 855
5 WDSSPR 1 670 31 700 000
$526 141		 47 313
$785		 - 31 700 000
$526 141
  ИТОГО TOP-5:   777 276 871
$12 900 861		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.25 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CDL - CD Land
CP - Централ Партнершип
CPF - Капелла Фильм
CPRG - Cinema Prestige
CRP - Каропрокат
FOX - Fox
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
PVZGL - ПРОвзгляд
RR - Ракета Релизинг
RUR - Русский Репортаж
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

20.11.2017 Автор: БК

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