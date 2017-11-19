Касса России: у «Лиги справедливости» 368,5 млн рублей

А «Последний богатырь» почти стал самым кассовым российским фильмом

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ

The Justice League CAO 1 1250 368 500 000

$6 116 183 294 800

$4 893 - 368 500 000

$6 116 183 2 УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ

Murder on the Orient Express FOX 2 1041 174 876 871

$2 902 521 167 989

$2 788 -48,0% 604 097 319

$10 195 735 3 ТОР: РАГНАРЁК

Thor: Ragnarok WDSSPR 2 1271 125 500 000

$2 082 988 98 741

$1 639 -68,8% 1 126 800 000

$19 017 722 4 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ

WDSSPR 4 856 76 700 000

$1 273 029 89 603

$1 487 -47,6% 1 569 000 000

$27 234 855 5 МИФЫ

WDSSPR 1 670 31 700 000

$526 141 47 313

$785 - 31 700 000

$526 141 ИТОГО TOP-5: 777 276 871

$12 900 861

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.25 руб.

* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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