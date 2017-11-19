Касса России: у «Лиги справедливости» 368,5 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ
The Justice League
|CAO
|1
|1250
|368 500 000
$6 116 183
|294 800
$4 893
|-
|368 500 000
$6 116 183
|2
|
УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
Murder on the Orient Express
|FOX
|2
|1041
|174 876 871
$2 902 521
|167 989
$2 788
|-48,0%
|604 097 319
$10 195 735
|3
|
ТОР: РАГНАРЁК
Thor: Ragnarok
|WDSSPR
|2
|1271
|125 500 000
$2 082 988
|98 741
$1 639
|-68,8%
|1 126 800 000
$19 017 722
|4
|WDSSPR
|4
|856
|76 700 000
$1 273 029
|89 603
$1 487
|-47,6%
|1 569 000 000
$27 234 855
|5
|WDSSPR
|1
|670
|31 700 000
$526 141
|47 313
$785
|-
|31 700 000
$526 141
|ИТОГО TOP-5:
|777 276 871
$12 900 861
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.25 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
20.11.2017 Автор: БК
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