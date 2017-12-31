Предварительная касса уикенда №53 28.12 - 31.12.2017


Предварительная касса уикенда: «Движение вверх» начинает движение вверх

Лидеры предновогодних дней

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 BZL / FOX 2 1348 132 235 869
$2 301 756		 98 098
$1 708		 -22,9% 371 464 749
$6 326 035
2 WDSSPR 2 1176 126 400 000
$2 200 174		 107 483
$1 871		 -50,8% 473 300 000
$8 060 286
3 CP 1 1454 110 300 000
$1 919 930		 75 860
$1 320		 - 110 300 000
$1 919 930
4 NKI 1 1522 109 638 916
$1 908 423		 72 036
$1 254		 - 194 176 177
$3 379 916
5 FOX 2 1253 59 166 430
$1 029 877		 47 220
$822		 -47,5% 206 986 608
$3 524 976
  ИТОГО TOP-5:   537 741 215
$9 360 160		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.45 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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28.12.2017

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР / My Pet Dinosaur (KNLG), данные не предоставлены дистрибьютором.

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА / Jeune femme (PVZGL), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BZL - Bazelevs
CP - Централ Партнершип
FOX - Fox
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
PVZGL - ПРОвзгляд
WDSSPR - WDSSPR

02.01.2018 Автор: БК

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