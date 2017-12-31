Предварительная касса уикенда: «Движение вверх» начинает движение вверх

Лидеры предновогодних дней

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ЕЛКИ НОВЫЕ

BZL / FOX 2 1348 132 235 869

$2 301 756 98 098

$1 708 -22,9% 371 464 749

$6 326 035 2 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ

Jumanji WDSSPR 2 1176 126 400 000

$2 200 174 107 483

$1 871 -50,8% 473 300 000

$8 060 286 3 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

CP 1 1454 110 300 000

$1 919 930 75 860

$1 320 - 110 300 000

$1 919 930 4 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА

NKI 1 1522 109 638 916

$1 908 423 72 036

$1 254 - 194 176 177

$3 379 916 5 ФЕРДИНАНД

Ferdinand FOX 2 1253 59 166 430

$1 029 877 47 220

$822 -47,5% 206 986 608

$3 524 976 ИТОГО TOP-5: 537 741 215

$9 360 160

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.45 руб.

* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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