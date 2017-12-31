Предварительная касса уикенда: «Движение вверх» начинает движение вверх

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|Неделя
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на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|BZL / FOX
|2
|1348
|132 235 869
$2 301 756
|98 098
$1 708
|-22,9%
|371 464 749
$6 326 035
|2
|
ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
Jumanji
|WDSSPR
|2
|1176
|126 400 000
$2 200 174
|107 483
$1 871
|-50,8%
|473 300 000
$8 060 286
|3
|CP
|1
|1454
|110 300 000
$1 919 930
|75 860
$1 320
|-
|110 300 000
$1 919 930
|4
|NKI
|1
|1522
|109 638 916
$1 908 423
|72 036
$1 254
|-
|194 176 177
$3 379 916
|5
|
ФЕРДИНАНД
Ferdinand
|FOX
|2
|1253
|59 166 430
$1 029 877
|47 220
$822
|-47,5%
|206 986 608
$3 524 976
|ИТОГО TOP-5:
|537 741 215
$9 360 160
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.45 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
02.01.2018 Автор: БК