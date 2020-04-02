Американская касса: кинотеатры США и Канады не досчитались $600 млн

Cборы североамериканских кинотеатров за первый квартал 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года просели на 25%, приводит данные THR. В общей сложности до закрытия 19 марта кинотеатры в США и Канаде успели заработать $1,81 млрд. В 2019 году касса за первые три месяца работы составила $2,41 млрд, то есть в сравнении с первым кварталом прошлого года приходится говорить о недоборе $600 млн.

Понятно, что большая часть ущерба пришлась на март, когда коронавирус проник в США и Канаду. К 19 марта практически все кинотеатры в обеих странах были закрыты, за исключением небольшого количества инди-площадок и автомобильных кинотеатров.

В марте этого года общая выручка составила всего $255,7 млн. В 2019 году сборы за период с 1 по 19 марта достигли $612,8 млн, то есть снижение равно 58%. Если учитывать весь март с его валовыми сборами $967,8 млн, то тогда общее падение составит еще более болезненные 74%.

Никто не рискует однозначно предсказать, когда кинотеатры могут открыться. Генеральный директор AMC Theatres Адам Арон предположил, что возобновления работы кинотеатров можно ждать в середине июня. Даже если это произойдет, потребуется дополнительное время для полноценного восстановления трафика. Голливудские студии отложили все свои ключевые релизы на вторую половину года, и такое неравномерное распределение фильмов неминуемо повлечет за собой дальнейшие изменения в графике релизов не только в конце 2020 года, но и в следующем году.

При этом кассовые сборы в начале года не предвещали ничего плохого. Январская выручка составила $912 млн, показав рост на 12% в сравнении с январем 2019. Февраль ($644,8 млн) также показал положительную динамику. Главными хитами двух месяцев стали ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА от Sony и СОНИК В КИНО от Paramount соответственно.

В 2019 году валовая касса в Северной Америке составили $11,4 млрд, совсем немного отстав от рекордных $11,9 млрд, собранных 2018 году. Во всем мире был достигнут новый рекорд − $42,2 млрд. Пока рано говорить о том, насколько сильный удар пандемия коронавируса нанесла мировому прокату, но текущие потери от простоя кинотеатров пока предварительно оценивают в $7 млрд. Эта сумма может вырасти до $15-17 млрд, если кинотеатры не будут открыты к концу мая.

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02.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR