Американская касса: уикенд уверенно выигрывает «1917»

Второй уикенд нового года в американском прокате закончился долгожданной сменой лидера. На место ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, четыре недели державших за собой первую строчку топа, пришла военная драма 1917. Лента компаний Amblin, New Republic Pictures, eOne и Universal за выходные собрала в кинопрокате США $36,5 млн. Напомним, картина впервые появилась на экранах перед Новым годом, но широким ее прокат стал только сейчас, после успеха на «Золотом глобусе». Кстати, именно «Золотой глобус», как говорят, поспособствовал тому, что релиз собрал на этом уикенде значительно больше, чем предрекали аналитики и надеялась сама студия. Прогнозы колебались от $20 млн до $25 млн.

Производственный бюджет 1917 составляет немалые $90 млн. При этом, имеющихся сейчас в активе проекта $39,22 млн явно не достаточно, чтобы его окупить. Но студия и прокатчик не унывают: у фильма очень хороший «сарафан» и, возможно, его ждут несколько «Оскаров». Это ганатирует проекту долгую и счастливую судьбу в домашнем прокате. А, если что-то пойдет не так, есть прокат международный.

Второе место топа осталось за ЗВЕЗДНЫМИ ВОЙНАМИ. СКАЙУОКЕР. ВОСХОД собрал за выходные $15,06 млн, что на 56% меньше, чем было неделю назад. Зато общая касса проекта в домашнем прокате уже перевалила за $478,1 млн. Закрывает тройку лидеров прилюченческий проект от Sony ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Выходные принесли ему $14 млн, увеличив общую кассу до $257,12 млн.

Предварительно, на четвертом месте оказалась первая полноценная новинка уикенда − взрослая комедия студии Pramount LIKE A BOSS. Проект с участием Сальмы Хайек стартовал с $10 млн, что несколько ниже прогнозов. Столько же по предварительным данным оказалось в руках проекта Warner Bros. ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ. Кто из двух проектов победил определит фотофиниш в понедельник.

Совсем не задалось с началом проката у нового проекта Fox ПОД ВОДОЙ. Лента стартовала с $7,0 млн и этого хватило лишь для седьмого места в топе. У фильма не очень хорошие отзывы зрителей, так что отбить свой производственный бюджет в $50 млн в одном только домашнем прокате для него теперь нереально трудно.

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12.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM