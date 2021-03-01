Американская касса: «Том и Джерри» приятно удивили рынок

Американский кинопрокатный рынок все еще далек от восстановления, но приятные неожиданности на нем все-таки случаются. Одной из таких неожиданностей стали цифры фильма ТОМ И ДЖЕРРИ. Новинка от студии Warner Bros. сумела собрать $13,71 млн. Это второй по величине старт пандемийного времени после ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984 ($16,7 млн) и пока лучший в 2021 году. Ожидается, что проект продолжит показывать высокие результаты и дальше: с 5 марта открывается один из важнейших кинопрокатных рынков страны − Нью-Йорк. Правда, тогда же в кинотеатрах появится прямой конкурент новинки − мультфильм Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН.

Семейные релизы остаются драйверами американского проката уже довольно продолжительное время. На втором месте топа по итогам уикенда оказался мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Релиз компании Universal положил в свою копилку еще $1,21 млн, увеличив таким образом свои общие сборы в США до $52,39 млн.

Третье место досталось триллеру ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. Картина собрала за уикенд $925 тыс., что всего на 23% меньше, чем было неделей ранее. Сейчас общая касса проекта в домашнем прокате составляет $12,9 млн.

ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 заняла четвертое место топа. Выходные на 10 неделе проката принесли ей $710 тыс. Общие сборы проекта составляют $43,6 млн. А замыкает пятерку лидеров − боевик ЗАСТУПНИК. Лента с Лиамом Нисоном положила в свою копилку еще $700 тыс. Всего же в США с момента старта в кинотеатрах релиз собрал $12,35 млн.

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01.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo