МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Американская касса: «Том и Джерри» приятно удивили рынок

У фильма второй по величине кассы старт пандемийного времени

Американский кинопрокатный рынок все еще далек от восстановления, но приятные неожиданности на нем все-таки случаются. Одной из таких неожиданностей стали цифры фильма ТОМ И ДЖЕРРИ. Новинка от студии Warner Bros. сумела собрать $13,71 млн. Это второй по величине старт пандемийного времени после ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984 ($16,7 млн) и пока лучший в 2021 году. Ожидается, что проект продолжит показывать высокие результаты и дальше: с 5 марта открывается один из важнейших кинопрокатных рынков страны − Нью-Йорк. Правда, тогда же в кинотеатрах появится прямой конкурент новинки − мультфильм Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН.

Семейные релизы остаются драйверами американского проката уже довольно продолжительное время. На втором месте топа по итогам уикенда оказался мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Релиз компании Universal положил в свою копилку еще $1,21 млн, увеличив таким образом свои общие сборы в США до $52,39 млн.

Третье место досталось триллеру ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. Картина собрала за уикенд $925 тыс., что всего на 23% меньше, чем было неделей ранее. Сейчас общая касса проекта в домашнем прокате составляет $12,9 млн.

ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 заняла четвертое место топа. Выходные на 10 неделе проката принесли ей $710 тыс. Общие сборы проекта составляют $43,6 млн. А замыкает пятерку лидеров − боевик ЗАСТУПНИК. Лента с Лиамом Нисоном положила в свою копилку еще $700 тыс. Всего же в США с момента старта в кинотеатрах релиз собрал $12,35 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram 

01.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo

Самое читаемое

«Родные» преодолевают 400-миллионную отметку

Предварительная касса расширенного уикенда: «Конек-горбунок» летит к 1 миллиарду рублей

Подробнее
Продолжаем публиковать топы кинопрофессионалов по итогам прошедшего года

БК составил рейтинг главных российских режиссеров 2020 года

Подробнее
Антон Малышев − о своем отношении к режиссеру и его новому проекту

Глава фонда «Кинопрайм» рассказал о ситуации с финансированием фильма Андрея Звягинцева

Подробнее
Глава компании СТВ прокомментировал кассовые результаты «Конька-Горбунка»

Сергей Сельянов про триумф «Конька-Горбунка»: «Зритель рублем подтверждает качество фильма»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 