Американская касса: уикенд легко выигрывает «Эверест»

Лидером американского проката по итогам прошедшего уикенда стал проект DreamWorks Animation ЭВЕРЕСТ. Лента, прокатом которой занимается Universal, собрала $20,9 млн. Это лучший старт для оригинального мультфильма в этом году и третий, стартовавший с первого места релиз у Universal.

ЭВЕРЕСТ − первый проект совместного производства DWA и китайской Pearl Studios. Зрителям, судя по всему, он пришелся по вкусу: в системе CinemaScore у него твердая пятерка.

Второе место в топе у проекта, лидировавшего неделю назад. Это драма АББАТСТВО ДАУНТОН. Картина потеряла 54% от кассы недельной давности и собрала еще $14,5 млн. Общая касса проекта в США составляет $58,5 млн. Замыкает тройку лидеров − Проект STX СТРИПТИЗЕРШИ. Эта картина собрала еще $11,5 млн, увеличив общие сборы до $80,6 млн.

На четвертом месте топа стоит ОНО 2. Четвертый уикенд принес проекту New Line и Warner Bros. еще $10,4 млн. Всего в активе картины сейчас находится $193,9 млн. А на пятое место опустился проект Fox К ЗВЕЗДАМ. Эта лента получила $10,1 млн, а ее общие сборы в США увеличились до $35,5 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

29.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM