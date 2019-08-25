Американская касса: «Падение Ангела» с легкостью возглавило прокат

Лидером американского проката на предпоследнем уикенде лета стал боевик ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. Проект студии Millenium Films стартовал с $21,25 млн, что практически идентично стартовым показателям предыдущей части франшизы, фильму ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА в 2013 года ($21,6 млн). Бюджет новинки составляет $40 млн, так что такой старт можно считать относительно успешным.

Для Lionsgate это второй случай в этом году, когда ее релиз начинает свою жизнь в прокате с первого места − ранее это удалось ДЖОНУ УИКУ 3. ПАДЕНИЕ АНГЕЛА сработало в основном на старшую аудиторию. В кинотеатры на этот фильм пошла в основном эта публика. И ей кино понравилось: в системе зрительских оценок CinemaScore у проекта «пятерка с минусом».

Второе место занял лидер прошлой недели − хулиганская комедия ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ. Лента собрала $11,75 млн, показав относительно небольшое падение в 45,1%. Общие сборы проекта спустя 10 дней в прокате составляют $42,06 млн. Это в два раза больше его производственного бюджета.

На третьем месте оказалась еще одна новинка − религиозная драма OVERCOMER (ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ). Ее выпускала компания Affirm Films, принадлежащая Sony. Новинка получила сразу $8,20 млн, буквально на $50 тыс. обойдя КОРОЛЯ ЛЬВА, который на седьмом уикенде работы сумел собрать еще $8,15 млн. Общие сборы этого проекта Disney в США составляют $510,6 млн.

Замыкает пятерку лучших ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ. Релиз Universal немного не добрал до результата КОРОЛЯ ЛЬВА, получив $8,14 млн. Общая касса этого проекта в США сейчас составляет $147,70 млн.

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25.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM