Касса США: «Тайна Коко» снова возглавила уикенд

В американском кинопрокате наступило затишье – традиционный спад на уикенде, следующем за выходными Дня Благодарения. Выпускать фильмы в такое время решаются не многие студии. Оттого, на этот раз в широкий прокат не вышло ни одного нового фильма. Зато в ограниченном стартовали ФОРМА ВОДА Гильермо дель Торо (2 кинотеатра), ГОРЕ-ТВОРЕЦ Джеймса Франко (19 кинотеатров) и КОЛЕСО ЧУДЕС Вуди Аллена (5 кинотеатров). И, если последний ничем особым за три дня проката не отличился, то первые два релиза показали великолепные наработки на свои немногочисленные копии ($83 тыс. и $64 тыс. соответственно).

В период затишья лидером уикенда остался мультфильм ТАЙНА КОКО. Релиз Disney по предварительным данным положил в свою копилку еще $26,1 млн. За 10 дней в прокате в ней оказалось около $109 млн.

Второе место по итогам уикенда снова у ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Блокбастер Warner Bros. сумел добавить к своим капиталам еще $16,6 млн, увеличив общую кассу до $197 млн. Третье место оказалось в руках драмы ЧУДО, чья общая касса неумолимо приближается к порогу в $100 млн. Сейчас в активе этого проекта от Lionsgate находится около $88 млн Этот спящий хит за выходные собрал около $12,5 млн.

Четертое место по-прежнему удерживает за собой ТОР: РАГНАРЁК. Этот кинохит от Disney и Marvel сумел собрать на уикенде еще $9,7 млн. Общая касса проекта в США сейчас, после пяти уикендов в прокате, составляет $291,4 млн. О таких цифрах остается только мечтать картине, которая на этот раз, как, впрочем, и неделю назад, замыкает пятерку кассовых лидеров – комедии ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2. Этот релиз Paramount положил в свою копилку еще $7,5 млн, увеличив общие сборы до $83 млн.

03.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline