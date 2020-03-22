Американская касса: ComScore и студии перестают предоставлять данные по сборам

Эпидемия коронавируса практически полностью остановила американский прокат. В США и Канаде в субботу работало только 233 кинотеатра и к концу воскресенья их станет еще меньше. В такой ситуации агентство Comscore, предоставляющее данные по кассовым сборам, решило временно приостановить формирование и публикацию отчетов. Решение компании касается как Северной Америки, так и глобального бокс-офиса. Отчеты поставили на паузу до тех пор пока рынки не восстановятся.
Решение Comscore логично в свете заявлений корпорации Disney, которая сообщила о том, что приостанавливает предоставление информации по кассовым сборам своих релизов и релизов всех принадлежащих ей студий. Disney − прокатчик мультфильма ВПЕРЕД, который может являться лидером сборов этого уикенда, но без точной информации по нему формировать полную отчетность невозможно. По неофициальным данным, анимационный проект заработает за уикенд около $80 тыс. и закончит прокат в США с результатом около $62 млн.
За первое место по итогам уикенда также борется триллер ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА студии Universal, у которого сборы также составляют около $80 тыс. Третье место топа у фантастического боевика БЛАДШОТ, который собрал около $70 тыс.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
22.03.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Deadline
Российские кинотеатры выразили протест против маркетинговых акций онлайн-кинотеатровПодробнее
Российские онлайн-видеосервисы открыли бесплатный доступ к своему контентуПодробнее
«Яндекс.Афиша» и «Кинопоиск HD» ответили на претензии АВКПодробнее
Еще один онлайн-кинотеатр предоставил бесплатный доступ для российских зрителейПодробнее