Американская касса: ComScore и студии перестают предоставлять данные по сборам

Эпидемия коронавируса практически полностью остановила американский прокат. В США и Канаде в субботу работало только 233 кинотеатра и к концу воскресенья их станет еще меньше. В такой ситуации агентство Comscore, предоставляющее данные по кассовым сборам, решило временно приостановить формирование и публикацию отчетов. Решение компании касается как Северной Америки, так и глобального бокс-офиса. Отчеты поставили на паузу до тех пор пока рынки не восстановятся.

Решение Comscore логично в свете заявлений корпорации Disney, которая сообщила о том, что приостанавливает предоставление информации по кассовым сборам своих релизов и релизов всех принадлежащих ей студий. Disney − прокатчик мультфильма ВПЕРЕД, который может являться лидером сборов этого уикенда, но без точной информации по нему формировать полную отчетность невозможно. По неофициальным данным, анимационный проект заработает за уикенд около $80 тыс. и закончит прокат в США с результатом около $62 млн.

За первое место по итогам уикенда также борется триллер ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА студии Universal, у которого сборы также составляют около $80 тыс. Третье место топа у фантастического боевика БЛАДШОТ, который собрал около $70 тыс.

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22.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline