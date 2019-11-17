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Американская касса: «Ford против Ferrari» уверенно выигрывают уикенд

«Ангелы Чарли» стартуют значительно хуже прогнозов

FORD ПРОТИВ FERRARI уверенно выигрывает уикенд в американском прокате. Лента собирает сразу $31 млн, и это выше прогнозов и ожиданий индустрии. Правда, для окупаемости, этого явно не достаточно, ведь проект студии 20th Century Fox и Disney обошелся в производстве в $97 млн. Тем не менее, нет сомнений в том, что лента себя еще покажет. Судя по результатам в системе зрительских отзывов CinemaScore (у нее там «пятерка с плюсом») и ориентированности на более старшую аудиторию, которая раскачивается не сразу, лента может рассчитывать на долгий прокат. 

Вторая крупная новинка недели − АНГЕЛЫ ЧАРЛИ − проявила себя значительно хуже. На старте лента собрала лишь $8,6 млн, и этого хватило лишь на третье место в топе. Бюджет новинки − около $50 млн, минимальная его часть обеспечена компанией Sony Pictures, в основном же платили партенеры по проекту (китайская Perfect World и другие). Напомним, что предыдущий фильм франшизы, АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД, относящийся к перезапуску 2000-х, в 2003 году стартовал с $37 млн.

Между новинками удалось вклинится лидеру прошлой недели − военной драме МИДУЭЙ. Лента Роланда Эммериха, прокатом которой в США занимается Lionsgate, собрала $8,8 млн, потеряв всего 51% сборов прошлого уикенда.  Общая касса проекта составляет сейчас $35,1 млн.

Четвертой стала комедия Paramount ИГРА С ОГНЕМ. Релиз положил в свою копилку $8,55 млн, увеличив общие сборы до $25,5 млн. Замыкать пятерку лучших выпало ромкому Universal РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ. Лента собрала $6,7 млн, а ее общая касса в домашнем прокате выросла до $22,6 млн.

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17.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM

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