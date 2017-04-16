Касса США: «Форсаж 8» стартовал со $100,2 млн

ФОРСАЖ 8 дал газу на старте и в США, и в мире. В домашнем прокате лента собрала за уикенд впечатляющие $100,2 млн. Это второй по величине стартовый результат для фильмов франшизы после $147 млн предыдущей части. Седьмой фильм стал последним для погибшего Пола Уокера, и потому студия даже не рассчитывала повторить его сборы в домашнем прокате. Зато в международном прокате это сделать удалось. За пределами США лента сумела собрать сразу $432,2 млн и около $200 млн из них пришло из Китая. Всего же в активе ФОРСАЖА 8 за уикенд образовалось $532,5 млн, и это, похоже, самый кассовый старт в истории кино. Ленте удалось обойти даже ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, у которых на первом уикенде было $529 млн.

Зрители оценили ФОРСАЖ 8 на твердую пятерку: об этом свидетельствуют результаты опросов системы CinemaScore. Соревноваться с новинкой не решился ни один крупный релиз, а потому, остальные места в пятерке поделили между собой холдоверы. Так, второе место по итогам уикенда оказалось у мультфильма БОСС-МОЛОКОСОС – он собрал $15,5 млн. Его обшие сборы в США составляют уже $116,5 млн. Третье место в топе уикенда – у КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА. Диснеевская сказка положила в свою копилку $13,5 млн, увеличив общие сборы в США до $454,7 млн.

Четвертое место занимает релиз компании Sony – мультфильм СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ. В ее распоряжении оказалось $6,5 млн. Общая касса проекта в США составляет скромные $24,7 млн. Это лишь немногим больше, чем у комедии New Line и Village Roadshow УЙТИ КРАСИВО. Эта картина собрала за уикенд $6,4 млн и замкнула собой топ-5. Общие сборы фильма после двух недель в прокате составляют $23,4 млн.

16.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com