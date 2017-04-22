Касса США: «Форсаж 8» легко сохраняет лидерство

Американская индустрия начала готовиться к сезону блокбастеров и теперь ее ожидают два довольно унылых уикенда, во время которых доминировать будет ФОРСАЖ 8. Впрочем, гоночный экшн даже в таких казалось бы идеальных условиях умудряется идти хуже предшественника, лишившись во вторую пятницу 75,5%. У седьмой части потери составляли 72%. За уикенд фильм может рассчитывать на сборы в районе $35 млн.

Большинство новинок пошли кучно, но очень низко. Женский триллер НАВАЖДЕНИЕ (CAO) в пятницу заработал $1,67 млн, что может принести ему к понедельнику кассу в районе $4,5 млн. Выпущенный ко Дню земли документальный фильм BORN IN CHINA, благодаря семейной аудитории, по итогам уикенда может рассчитывать на чуть большую сумму (около $5 млн). На кассу трехдневки в районе $4 млн идет историческая драма о геноциде армян в Османской империи ОБЕЩАНИЕ (CP).

Совсем плохо идут дела у еще двух свежих релизов: фантастического триллера PHOENIX FORGOTTEN, являющегося продюсерским проектом Ридли Скотта, и комедийного ретро-экшна ПЕРЕСТРЕЛКА (VLG), в числе продюсеров которого значится Мартин Скорсезе. Первый фильм из этого тандема по итогам уикенда вправе рассчитывать на сборы в районе $1,7 млн, а у второго пока с трудом вырисовывается $1 млн.

22.04.2017 Автор: Семен Брожитов