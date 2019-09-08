Американская касса: «Оно 2» уверенно лидирует с $91 млн

Американский бокс-офис пробуждается от августовской спячки. В прокат вышел хоррор ОНО 2 и уверенно занял первое место топа, собрав за уикенд сразу $91 млн. Это на 25% меньше, чем было на старте у первой части в сентябре 2017 года ($123,4 млн), но студии New Line Cinema и Warner Bros. все равно довольны результатом. ОНО 2 становится обладателем второго места в топе самых кассовых стартов хоррора в истории кинопроката США, и первого места в топе самых кассовых стартов фильмов категории R в этом году.

Основной костяк аудитории сиквела на первом уикенде составила молодежь. Более 67% процентов зрителей были в возрате от 18 до 34 лет, более половины − младше 25 лет. Картина получила четверку с плюсом в системе зрительских оценок CinemaScore. Многие зрители были недовольны хронометражом, который оказался на 35 минут дольше, чем у первой части. Тем не менее, несмотря на продолжительность фильма в 2 часа 49 минут, студии Warner Bros. удалось расписать картину на 4,570 тыс. экранов − это рекорд среди всех когда-либо выходивших в сентябре релизов.

Других крупных новинок на уикенде не было, а потому остальные места в топ-5 разделили между собой холдоверы. На второе место опустился боевик ПАДЕНИЕ АНГЕЛА, который положил к себе в копилку еще $6 млн, увеличив домашнюю кассу до $53,5 млн. Третье место досталось комедии ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ, собравшей $5,4 млн. Общая касса этого релиза Universal в США сейчас составляет $66,9 млн, что в 2,5 раза больше производственного бюджета.

Диснеевский КОРОЛЬ ЛЕВ стал четвертым, собрав $4,2 млн. Его общая касса в домашнем прокате составляет внушительные $529,11 млн. Замыкает пятерку религиозная драма ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ, которая положила в свою копилку $3,75 млн. Общие сборы этого проекта составляют $24,71 млн.

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08.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM