Американская касса: «Люди в черном» стартуют хуже ожиданий

Лидером американского бокс-офиса по итогам выходных стал фантастический экшн ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ. Правда, результат, с которым лента победила, вряд ли оставил студию Sony в удовлетворении. Лента собрала всего $28,5 млн. Предыдущие части франшизы стартовали с сумм, в районе $50 млн. Эти ЛЮДИ В ЧЕРНОМ − фактически перезапуск киносерии с новыми героями и новыми бюджетами. К слову, куда меньшими, чем ранее. Тем не менее, картина обошлась Sony в $110 млн, так что ее стартовый результат в США никак нельзя назвать удачным. Шансов на окупаемость, увы, никаких.

На втором месте оказалась ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. Мультфильм Illumination и Universal положил в свою копилку еще $23,8 млн, а всего там набралось уже $92 млн. Это значительно меньше, чем было у первого фильма к концу его третьего уикенда.

На третьем месте снова расположился АЛАДДИН. Семейная сказка от Disney собрала на выходных $16,7 млн, увеличив общую кассу до $223 млн. АЛАДДИН пока единственный из так называемых летних блокбастеров этого года (за исключением МСТИТЕЛЕЙ), который может похвастаться столь крупными сборами. Впрочем, до окупаемости бюджета в $183 млн проекту все равно далеко.

На четвертой строчке расположился проект ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС. Лента, вышедшая на прошлых выходных, на этом уикенде рухнула на 73%. Фантастический экшн положил в свою копилку только $9 млн, а его общая касса сейчас составляет скромные $51,7 млн.

Замыкает пятерку лидеров музыкальный байопик РОКЕТМЕН. Релиз Paramount заработал еще $8,8 млн, увеличив общие сборы в США до $66 млн. Бюджет проекта, напомним, составляет $40 млн.

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17.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM