Американская касса: «Вперед» стартовал ниже ожиданий

Лидерам кассовых сборов уикенда стал мультфильм Pixar ВПЕРЕД. Лента стартовала с $40 млн, и это один из самых плохих результатов для студии в истории. Хуже стартовали только ИСТОРИЯ ИГРУШЕК в 1995-м ($29,1 млн), ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА в 1998-м ($33,3 млн) и ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР в 2015-м ($39,2 млн). С чем связан такой результат сказать трудно: общий боес-офис уикенда сильно просел. Возможно, людям не понравился представленный репертуар. Но многое склонны связывать такое падение с нарастающей истерией по поводу коронавируса и опасности посещения массовых мероприятий.

Как бы там ни было, ВПЕРЕД своим немногочисленным зрителям все же понравился. Лента получила «пятерку с минусом» на сервисе зрительских оценок CinemaScore и 86% свежести на сайте Rotten Tomatoes

Второе место топа досталось проекту Universal и Blumhouse ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. Лента собрала всего на 46% меньше, чем неделю назад. Эти выходные принесли ей $15,2 млн, увеличив общую кассу до $52,9 млн. Бюджет проекта, напомним, составляет скромные $7 млн.

С третьего места в топе начинает свою жизнь в прокате драма с Беном Эффелком ВНЕ ИГРЫ. Лента студии Warner Bros. собрала $8,5 млн, что не является выдающимся результатом для проекта со звездой такого масштаба. Но все могло быть хуже − прогнозы и трекинги вели лета на $6 млн. Лента привлекла в основном старшую мужскую аудиторию. Производственный бюджет проекта − $21 млн.

На четвертом месте СОНИК В КИНО. Релиз Paramount добавил к своим капиталам еще $8 млн, увеличив свою кассу в США до $140,8 млн. $7 млн положил в свою копилку другой семейный проект − ЗОВ ПРЕДКОВ от 20th Century и Disney. В отличие от СОНИКА, у него финансовые дела идут не очень: при бюджете в $150 млн лента имеет только $57,5 млн сборов в США.

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09.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM