Касса США: «Планета обезьян» стартовала с $56,5 млн

Лидером бокс-офиса уикенда в США становится ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА. Лента получила $56,5 млн и это на 22% меньше, чем было на старте у ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИИ. Однако студия Fox не скрывает, что и этот результат ее устраивает: франшизе удалось устоять перед главным вызовом времени – не пасть жертвой наметившегося тренда с провалами фильмов-продолжений, который на корню подкосил ТРАНСФОРМЕРОВ и подпортил крови ПИРАТАМ КАРИБСКОГО МОРЯ и ГАДКОМУ Я.

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА обошлась Fox в $150 млн. Отбить такие вложения за счет только домашнего рынка, очевидно, уже не получится, хотя лента и получила хорошие отзывы критиков и зрителей. Так в системе CinemaScore у картины недостижимая для многих летних блокбастеров «пятерка с минусом». Предыдущий недавний обладатель «пятерки» – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ на прошлой неделе с легкостью возглавил прокат, но сейчас, под напором сильного соперника, опустился на второе место. Причем сборы ленты студий Sony и Marvel обвалились куда больше ожидаемого – сразу на 61%. ЧЕЛОВЕК-ПАУК получил $45,2 млн за уикенд, а его общая касса в США подросла до $208,3 млн.

Третье место по итогам выходных ушло ГАДКОМУ Я 3. Мультфильм собрал $18,9 млн, увеличив общую кассу в домашнем прокате до $188 млн. Стоит ли говорить, что тем самым этот проект Universal и Illumination практически полностью покрыл расходы на производство и маркетинг. К этому же близок и обладатель четертого места в топе – экшн МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ. Лента Эдгара Райта собрала за выходные $8,8 млн, а ее общая касса в США выросла до $73,1 млн.

Закрывать пятерку лидеров выпало романтической драме от продюсера Джадда Апатоу ЛЮБОВЬ – БОЛЕЗНЬ. Эта лента, выпуском которой занималась Lionsgate, ранее работала в ограниченном прокате и теперь его расширили до национального. Уикенд принес фильму $7,7 млн, а его общая касса выросла до $16 млн.

16.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com