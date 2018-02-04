Касса США: хоррор «Винчестер: дом, который построили призраки» становится лучшей из новинок недели

В США идет уикенд финала Суперкубка по американскому футболу. В такие дни поток гостей (особенно мужского пола) в кинотеатрах заметно снижается. Потому, мало кто решается на выпуск на крупных релизов на подобном уикенде. Исключения могут составить разве что проекты, рассчитанные на женскую и семейную аудиторию. Вот и в этом году новинок широкого проката в кинотеатрах почти не появилось. В лидеры вернулся наш давний знакомый – абсолютный кинопрокатный хит ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. Эта картина положила в свою копилку еще $11 млн. Таким образом, его общая касса составляет $352,6 млн, а значит, уже буквально на днях лента обойдет ФОРСАЖ 8 с его $353 млн и станет самым кассовым фильмом Дуэйна Джонсона в домашнем прокате.

Второе место оказалось в руках экшна БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ. Эта картина потеряла почти 58% от сборов прошлого уикенда. Выходные принесли ей $10,2 млн, увеличив общую кассу до $39,8 млн. Заявленный бюджет этого проекта составляет $62 млн. И это не последний релиз Fox в первой пятерке. На четвертом месте в топе уикенда находится ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН. Эта картина положила к себе в карман еще $7,8 млн. Медленно, но верно, фильм движется к пятерке самых кассовых мюзиклов в истории американского проката. Сейчас в его активе $137,5 млн. и седьмое место среди сборов собратьев по жанру.

Единственная новинка широкого проката на этих выходных стартовала с третьего места. Это хоррор ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ. Прокатом этой картины занимаются компании CBS Films и Lionsgate. Лента собрала за уикенд $9,3 млн, и у нее неплохие для хоррора отзывы зрителей в системе CinemaScore («четверка с минусом»). Права на эту картину обошлись CBS Films в $3,5 млн.

Закрывать пятерку лидеров выпало вестерну НЕДРУГИ. По данным независимого дистрибьютора Entertainment Studios, эта картина собрала $5,5 млн, хотя данные конкурентов указывают на сумму, которая не превышает $5 млн. Точные цифры будут известны в понедельник. Общие сборы этой картины составляют $21 млн.

04.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline